മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അനുമതി ഇല്ലാതെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷ

അബുദാബി∙ അനുമതിയില്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രമോ ദൃശ്യമോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക. തടവും പിഴയും ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത ശിക്ഷ നേരിടേണ്ടിവരും.

ഇതേ കുറ്റത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അബുദാബിയിലെ ഒരാൾക്ക് കോടതി 15,000 ദിർഹം (3.38 ലക്ഷം രൂപ) പിഴ വിധിച്ചിരുന്നു. അനുമതിയില്ലാതെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതു ചോദ്യം ചെയ്തു സമർപ്പിച്ച കേസിലാണ് വിധി.

കീഴ്കോടതി വിധി അബുദാബി അപ്പീൽ കോടതി ശരിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ടിക്ടോക്, സ്നാപ്ചാറ്റ് എന്നിവയിൽ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ 51,000 ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ കേസിലായിരുന്നു വിധി.

6 മാസം തടവും 5 ലക്ഷം പിഴയും

യുഎഇയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രമോ ദൃശ്യമോ എടുക്കുക, പകർപ്പെടുക്കുക, സേവ് ചെയ്യുക, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നിവ നിയമവിരുദ്ധമാണ്. കുറ്റത്തിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് 6 മാസം തടവും ഒന്നര ലക്ഷം (33.8 ലക്ഷം രൂപ) മുതൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ദിർഹം (1.12 കോടി രൂപ) വരെ പിഴയുമാണ് പരമാവധി ശിക്ഷ.

English Summary: Man ordered to pay Dh15,000 for sharing strangers' photos on social media in Abu Dhabi.