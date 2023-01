യുഎഇ: തൊഴിലിടത്തെ അപകടം അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നടപടി

അബുദാബി∙ യുഎഇയിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ യഥാസമയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത കമ്പനി ഉടമയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുമായി മാനവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം.

തൊഴിലാളികളെ ചേർത്തുപിടിച്ചും കമ്പനി ഉടമകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഓർമിപ്പിച്ചും പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ അപകടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഏകീകൃത നമ്പറും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയാണ് അപകടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. തൊഴിലാളികൾക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കും ഗുണകരമാകുന്നതാണ് നിയമം.

എങ്ങനെ അറിയിക്കാം

600 590000 നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ സ്മാർട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.

നൽകേണ്ട വിവരങ്ങൾ

പരുക്കേറ്റ ജീവനക്കാരന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, അപകടത്തിന്റെ സ്വഭാവം, സ്ഥലം, സമയം, തീവ്രത, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകിയ വിവരം, ചികിത്സ, കമ്പനിയുടെ പേര് എന്നീ വിവരങ്ങൾ നൽകണം. മെഡിക്കൽ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് 10 ദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കണം.

നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കും

50 ജീവനക്കാരിൽ കൂടുതലുള്ള കമ്പനികളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കും. പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാണോ ജീവനക്കാരെക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിച്ച് വേണ്ട ഭേദഗതി ആവശ്യപ്പെടും. പരുക്കേറ്റവരുണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ തേടും.

ചികിത്സാ ചെലവും നഷ്ടപരിഹാരവും

പരുക്കേറ്റ തൊഴിലാളിയുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതുവരെയുള്ള ചികിത്സ കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപകടത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ശാരീരിക വൈകല്യം അനുസരിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം. തൊഴിലാളി മരിച്ചാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടത്.

നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കേണ്ടത്

അപകടത്തെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാരന്റെ വൈകല്യത്തിനു ആനുപാതികമായാണ് നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കുക. ജോലി ചെയ്യാനാകാത്തവിധം പൂർണ വൈകല്യമുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചാൽ നൽകുന്ന തുക തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണം. 25% വൈകല്യമുള്ളയാൾക്ക് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 25% തുകയെ 24 കൊണ്ട് (കരാർ കാലാവധിയായ 2 വർഷം) ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന തുകയാണ് നൽകേണ്ടതെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ അനധികൃത തൊഴിലാളികളെ ജോലിക്കുവയ്ക്കുന്ന കമ്പനികൾ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ പരുക്കേൽക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ ആരുംകാണാതെ റോഡരുകിലോ മരുഭൂമിയിലോ ഉപേക്ഷിച്ച് മുങ്ങുന്ന പതിവുണ്ട്. നിയമലംഘനത്തിനു ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന പിഴയിൽനിന്നും ചികിത്സാ ചെലവിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്. അതുവഴി പോകുന്ന ആരെങ്കിലും വിവരമറിയിച്ചാൽ പൊലീസ് എത്തി ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റും. മറ്റു ചിലർ ആശുപത്രിയിലാക്കി മുങ്ങുകയാണ് പതിവ്. ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ആശുപത്രിയിൽ അജ്ഞാതരായി കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമലംഘനം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടി ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ.

