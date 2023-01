വാട്ടർ കൂളർ കൂളായി സ്ഥാപിക്കാൻ വരട്ടെ

അബുദാബി∙ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സൗജന്യമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്ന വാട്ടർ കൂളർ (അൽസബീൽ) സ്ഥാപിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് അബുദാബി നഗരസഭ പുതിയ മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കി. പൊതുജനാരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. നഗരസഭയുടെ അനുമതി എടുക്കാതെ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ വാട്ടർ കൂളർ സ്ഥാപിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചു.

ശുദ്ധജലം പണം കൊടുത്തുവാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കായി പാർക്ക്, ബീച്ച്, മസ്ജിദ് തുടങ്ങി പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും സ്വദേശി വീടുകളുടെ മതിലിനു മുൻവശത്തും തൊഴിലാളി ക്യാംപുകൾക്ക് സമീപവും മറ്റും വാട്ടർ കൂളർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് യുഎഇയിൽ പതിവാണ്. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ വിദേശികൾ ഇവയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യ, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നിലവാരമുള്ള വാട്ടർ കൂളർ ആണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതെന്ന് നഗരസഭ വ്യക്തമാക്കി.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വാട്ടർ കൂളറിലെ താപനില ക്രമീകരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി, അണുവിമുക്തമാക്കൽ എന്നിവ നടത്തണം. അംഗീകൃത ലബോറട്ടറിയിൽ വർഷംതോറും ജലം പരിശോധിച്ച് ഉപയോഗ യോഗ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശിക്കുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ സേവന പോർട്ടലായ ടാം വെബ്സൈറ്റിലോ TAMM App ആപ് വഴിയോ അനുമതിക്കായി ആപേക്ഷിക്കാം.

മറ്റു നിബന്ധനകൾ

1. നഗരസഭ അംഗീകരിച്ച കമ്പനിയുടെ വാട്ടർ കൂളറായിരിക്കണം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്.

2. ജല–വൈദ്യുതി ദാതാക്കളുടെ വാട്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ വേണം.

3. നടപ്പാത, റോഡ്, സേവന മേഖല, പരിസ്ഥിതി എന്നിവ നശിപ്പിച്ചോ സേവനത്തിനു തടസ്സമുണ്ടാക്കും വിധമോ സ്ഥാപിക്കരുത്.

4. ഭൗമോപരിതലത്തിൽനിന്ന് 10 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് തറയുണ്ടാക്കി കൂളർ സ്ഥാപിക്കണം.

5. ജല, വൈദ്യുതി കണക്ഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ നിലവാരം ഉള്ളതായിരിക്കണം.

6. കേടായാൽ കൂളർ ഉടൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം

7. വെള്ളം പാഴാകുന്നത് തടയാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം.

8. കൂളറിന്റെ മുൻവശത്ത് മുകളിൽ വലത് ഭാഗത്ത് 10 6 സെ.മീ വലുപ്പത്തിൽ മെറ്റൽ ചിപ്പ് സ്ഥാപിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പെർമിറ്റ് നമ്പർ, എമർജൻസി ഫോൺ നമ്പർ, ക്യൂആർ കോഡ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തണം.

9. ജല സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ ഫലവും ശുചീകരിച്ചതിന്റെയും അണുവിമുക്തമാക്കിയതിന്റെയും രേഖയും പരിശോധകർക്കു കാണാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കണം.

10. മലിനീകരണം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ കൂളർ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം.

English Summary: Abu Dhabi Municipality calls for adherence to the conditions related to public drinking coolers