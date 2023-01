ജിസിസിയിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്കും ഖത്തറിനെയാണിഷ്ടം

ദോഹ∙ ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജിസിസി) രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകരുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമായി ദോഹ മാറുന്നു. വാരാന്ത്യവും അവധിക്കാലവും ചെലവിടാൻ ദോഹയിൽ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്.

എളുപ്പമെത്താനും ഒഴിവുകാലം ആസ്വദിക്കാനും അനുയോജ്യമായ രാജ്യമാണ് ഖത്തർ എന്നാണ് ജിസിസിയിൽ നിന്നെത്തുന്നവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. സൂഖ് വാഖിഫ്, കത്താറ കൾചറൽ വില്ലേജ്, ലുസെയ്ൽ, മിഷെറീബ് ഡൗൺടൗൺ ദോഹ, പഴയ ദോഹ തുറമുഖം, പേൾ ഖത്തർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണാനും അറിയാനുമാണ് ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഇഷ്ടം. ഷോപ്പിങ് മാളുകളിലും വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങളിലും അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളും യുവജനങ്ങളും ധാരാളം. സൗദി അറേബ്യ, കുവൈത്ത്, ഒമാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവരാണ് കൂടുതലും.

ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ശേഷമാണ് ഖത്തറിന്റെ ഇടങ്ങൾ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചും മേഖലയിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറിയത്. ഇവിടുത്തെ സംസ്‌കാരവും പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും ആതിഥേയത്വവും സന്ദർശകർക്കിടയിൽ ജനകീയമായി കഴിഞ്ഞു. അറബ് സംസ്‌കാരവും പൈതൃകവും നിലനിർത്തികൊണ്ടുള്ള നഗര വികസനം തന്നെയാണ് അറബ്, ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്നതും.

വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദോഹ സന്ദർശിക്കുന്നവരാകട്ടെ ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമസ്ത മേഖലകളിലുമുള്ള വികസനത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്.

സന്ദർശകർക്ക് സുരക്ഷിത രാജ്യമാണെന്ന് ഫിഫ ലോകകപ്പിലൂടെ ബോധ്യമായതോടെ ലോകത്തിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ഖത്തർ മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. അറബ് ടൂറിസം തലസ്ഥാനമായി 2023 ൽ ദോഹയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആഗോള ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഖത്തറിന്റെ സുപ്രധാന സ്ഥാനത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

സാംസ്‌കാരിക, പൈതൃക, ചരിത്ര കാഴ്ചകൾക്ക് പുറമേ സമഗ്രവും നൂതനവുമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് സന്ദർശകരെ ദോഹയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്.

English Summary : Doha becomes a favorite destination for visitors from GCC countries