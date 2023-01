പാറക്കഷണങ്ങൾ വീണു; റോഡ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചു

ഷാർജ∙ മലമുകളിൽനിന്ന് പാറക്കഷണങ്ങൾ വീണതിനെ തുടർന്ന് ഖോർഫക്കാനിലെ അൽഷുഹുബ് റെസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്കുള്ള റോ‍ഡ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. ആർക്കും പരുക്കില്ല. പാറക്കഷണങ്ങൾ നീക്കി റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. സംഭവ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടംകൂടി നിൽക്കരുതെന്നും യാത്രക്കാർ ബദൽ റോഡ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു. യുഎഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏതാനും ദിവസമായി ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാകാം പാറക്കഷണങ്ങൾ ഇളകി റോഡിലെത്തിയതെന്നാണ് നിഗമനം.

English Summary : Falling rocks block the road to Al Suhub Rest Area in Khorfakkan