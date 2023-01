ഹജ്: ഫീസടച്ചശേഷം കൂടുതൽ ആൾ പറ്റില്ല

റിയാദ്∙ ഹജ് ഫീസ് അടച്ചതിന് ശേഷം കൂടെക്കൂട്ടുന്നവരെ ചേർക്കാനാകില്ലെന്ന് ഹജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ, ചെറിയ കുട്ടികൾ, ശാരീരിക വൈകല്യം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ സഹായത്തിനു മറ്റൊരാളെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന ആഭ്യന്തര തീർഥാടകർ വിവരം ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു.

ഇക്കാര്യത്തിൽ വിദേശ ഹജ് തീർഥാടകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഹജ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കും. ഹജ് വീസയോ സൗദിയിൽ താമസ വീസയോ ഉള്ളവർക്കോ മാത്രമേ ആഭ്യന്തരമായി ഹജ് ചെയ്യാൻ അനുവദമുള്ളൂ. ആഭ്യന്തര തീർഥാടകരുടെ ഹജ് റജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

ആഭ്യന്തര തീർഥാടകർക്ക് 3 ഗഡുക്കളായി തുകയടയ്ക്കാം

മക്ക∙ ആഭ്യന്തര ഹജ് തീർഥാടകർക്ക് തുക 3 തവണകളായി അടയ്ക്കാൻ സൗകര്യം. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാക്കേജിന്റെ 20% തുക റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൽകിയാൽ മതിയാകും. ശേഷിച്ച 40% വീതം തുക ഹജ്ജിനു മുൻപ് 2 തവണകളായി അടയ്ക്കാം.

ഒന്നിച്ച് പണം അടയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഹജ് നിർവഹിക്കാമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. യഥാസമയം പണം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ റദ്ദാകും.

English Summary : Ministry of Hajj and Umrah said that companions cannot be added after paying fees