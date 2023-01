മസ്‌കത്ത് ∙ സുല്‍ത്താന്‍ ഹൈതം ബിന്‍ താരികിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ വാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ 121 തടവുകാര്‍ക്ക് മോചനം നല്‍കി രാജകീയ ഉത്തരവ്. വിവിധ കേസുകളില്‍ തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് മോചിതരാകുന്നത്. 57 വിദേശികളും മോചനം ലഭിക്കുന്നവരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതായി റോയല്‍ ഒമാന്‍ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary : Oman’s Sultan pardons 121 prisoners on occasion of the second anniversary of his accession to power