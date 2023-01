കാൽപന്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ദോഹയിൽ വീണ്ടുമെത്തുന്നു

ദോഹ∙ ദോഹയിൽ ശൈത്യകാല ടൂറിനും റിയാദിൽ സൗഹൃദ മത്സരത്തിനുമായി ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ആയ (പാരിസ് സെന്റ് ജർമൻ) പിഎസ്ജി താരങ്ങൾ 17ന് എത്തും.

ഫുട്‌ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയും നെയ്മാറും എംബാപ്പെയും ഉൾപ്പെടുന്ന പിഎസ്ജി സംഘം 18ന് ഖലീഫ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശീലനം നടത്തും. തുടർന്ന് ക്ലബ്ബിന്റെ ദോഹയിലെ പങ്കാളികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കും. 19ന് സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലെ കിങ് ഫഹദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സൗദിയുടെ മുൻനിര ക്ലബ്ബുകളായ അൽ ഹിലാൽ-അൽ നസർ സംയുക്ത ടീമുമായി പിഎസ്ജി സൗഹൃദ മത്സരം കളിക്കും.

പിഎസ്ജി ടിവി, പിഎസ്ജി സോഷ്യൽ മീഡിയ, ബിഇൻ സ്‌പോർട്‌സ് എന്നിവയിൽ പിഎസ്ജി-സൗദി സൗഹൃദ മത്സരം കാണാം. സൗഹൃദ മത്സരമാണെങ്കിലും ഫുട്‌ബോൾ ലോകം ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന മത്സരം കൂടിയാണിത്. അടുത്തിടെ സൗദിയുടെ അൽ നസർ ക്ലബ്ബിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും പിഎസ്ജിക്കു വേണ്ടി ബൂട്ടണിയുന്ന ലയണൽ മെസ്സിയും നെയ്മാറും എംബാപ്പെയുമായി കളിക്കളത്തിലെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അൽ നസറിന്റെയും അൽ ഹിലാലിന്റെയും ജോയിന്റ് ടീം ജേഴ്‌സിയിൽ റൊണാൾഡോ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. അൽ നസറിലെത്തിയ ശേഷമുള്ള റൊണാൾഡോയുടെ ആദ്യ മത്സരം കൂടിയാണിത്.

2014, 2015 വർഷങ്ങളിൽ ഖത്തർ ഹാൻഡ്‌ബോൾ ടൂർ, 2015 ൽ ഖത്തർ ലേഡീസ് ടൂർ, ഖത്തർ ടൂർ-2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് ഖത്തറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പിഎസ്ജിയുടെ താരങ്ങൾ ദോഹ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയത്.

ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചാംപ്യൻ പട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ശേഷമുള്ള മെസ്സിയുടെ ആദ്യ സന്ദർശനം കൂടിയാണിതെന്നതിനാൽ ഫുട്‌ബോൾ ഇതിഹാസത്തെ വീണ്ടുമൊരു നോക്ക് കാണാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് മെസ്സി ആരാധകർ. 19ന് റിയാദിൽ നടക്കുന്ന മെസ്സിയുടെ മത്സരം കാണാൻ സൗദിയിലേക്ക് യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവരും കുറവല്ല.

