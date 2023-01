കസഖ്സ്ഥാൻ വരെയൊന്ന് പോയിവന്നാലോ

ദോഹ∙ യാത്രാ ടൂറിസം മേഖലയിൽ കസഖ്സ്ഥാനുമായി കൈകോർത്ത് ഖത്തർ ടൂറിസം. കസഖ്സ്ഥാനിൽ നിന്ന് ദോഹയിലേക്കും തിരിച്ചും ഖത്തറിന്റെ പ്രഥമ വാണിജ്യ ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തും. ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ ആഴ്ചയിൽ 4 വിമാനങ്ങൾ.

2030നകം പ്രതിവർഷം 60 ലക്ഷം രാജ്യാന്തര സന്ദർശകരെന്ന ലക്ഷ്യം നേടാനായി കസഖ്സ്ഥാനിലെ മുൻനിര ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരായ കസൂണിയനുമായാണ് ഖത്തർ ടൂറിസം കൈകോർക്കുന്നത്. വിമാനങ്ങൾ കസഖ്സ്ഥാനിലെ അൽമതി, അസ്റ്റാന എന്നീ 2 നഗരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സർവീസ് നടത്തുക. കസഖ്സ്ഥാന്റെ ഫ്ലൈഅരിസ്റ്റാന എയർലൈന്റെ ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങളാണിവ. ഖത്തർ ടൂറിസം നോട്ടമിടുന്ന 15 യാത്രാ വിപണികളിലൊന്നാണ് കസഖ്സ്ഥാൻ. കസൂണിയന്റെ യാത്രാ പാക്കേജ് കരാറിന്റെ ഭാഗമാണ് വാണിജ്യ ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ. പാക്കേജിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ദോഹയുടെ സമ്പന്നമായ കലാ, സാംസ്‌കാരിക, റീട്ടെയ്ൽ ഓഫറുകളും ബീച്ചിന് അഭിമുഖമായുള്ള താമസവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

