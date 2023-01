അവഗണിക്കരുത് തൊഴിലാളികളെ; തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പരുക്കേറ്റാൽ 48 മണിക്കൂറിനകം പൊലീസിനെ അറിയിക്കണം

ദുബായ്∙ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പരുക്കേറ്റു ചികിത്സ തേടുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ആശുപത്രി അധികൃതർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ അറിയിക്കണം. പരുക്കേറ്റ സാഹചര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുക. തൊഴിലാളികൾക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയോ തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമായി രോഗ ബാധിതനാവുകയോ ചെയ്താൽ അടിയന്തരമായി ചികിത്സയ്ക്കു വിധേയമാക്കണം.

പരുക്കേറ്റതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നൽകേണ്ടത്. പരുക്ക് സ്വാഭാവികമാണോ ദുരൂഹതയുള്ളതാണോ എന്നു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് തീരുമാനിക്കും. തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങളിൽ മാത്രമേ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കൂ. തൊഴിലാളി മന:പൂർവം വരുത്തി വച്ച അപകടമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടാവില്ല. തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിലുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കില്ല.

മദ്യം, ലഹരി മരുന്ന്, ഉത്തേജക മരുന്ന് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം മൂലമുള്ള രോഗത്തിനും പരുക്കിനും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കില്ല. തൊഴിലാളികൾക്ക് പരുക്കേറ്റാൽ തുടർ നടപടികൾ തൊഴിലുടമകളാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. 48 മണിക്കൂറിനകം അധികൃതർക്ക് വിവരം കൈമാറണം. തൊഴിലാളിയുടെ പേര്, രാജ്യം, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നമ്പർ, അപകടം നടന്ന സമയം, സ്ഥലം തുടങ്ങി സംഭവത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിരിക്കണമെന്നാണ് തൊഴിൽ നിയമം. ചികിത്സ അവസാനിച്ചാൽ രോഗിയുടെ സമഗ്ര മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകണം.

രോഗിയുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം. നഷ്ടപരിഹാര നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തൊഴിലുടമകൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും പരാതിപ്പെടാൻ 4 സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇതിൽ കോൾ സെന്ററിൽ അറിയിക്കാനുള്ള നമ്പർ : 600590000. കൂടാതെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകൃത സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ, സ്മാർട് ആപ്, ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം എന്നിവയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

