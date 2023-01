13.4 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് റാഷിദ് റോവർ

ദുബായ്∙ യുഎഇയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം റാഷിദ് റോവർ 13.4 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററുകൾ പിന്നിട്ടതായി മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്പേസ് സെന്റർ അറിയിച്ചു. 20 ആകുമ്പോഴേക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 14 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പിന്നിടും. ഇതിനോടകം 220 മിനിറ്റ് പേടകവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പേടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്നും ഇടയ്ക്കിടെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഇതിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും സ്പേസ് സെന്റർ അറിയിച്ചു. പേടകത്തിന്റെ ലാൻഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിലേക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കടന്നു. ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ പേടകം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും.

