ഡോ: സുഹൈൽ അജാസ് ഖാൻ സൗദിയിലെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി

റിയാദ്∙ ഡോ: സുഹൈൽ അജാസ് ഖാൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയായി ചുമതലയേറ്റു. സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ചീഫ് ഓഫ് പ്രോട്ടോക്കോളർക്ക് തന്റെ യോഗ്യതാപത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ് സമർപ്പിച്ചു.ഇന്നലെ (ഞായർ) ഡൽഹിയിൽ നിന്നു റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്‌സ് രാംപ്രസാദ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എംബസിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക പരിപാടി.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി 28ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്കും സൗദിയിലെ പ്രമുഖർക്കും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹിക പ്രതിനിധികൾക്കും ഇദ്ദേഹം അത്താഴ വിരുന്ന് നൽകും.കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഔസാഫ് സയീദ് കിഴക്കൻ മേഖലാ സെക്രട്ടറിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുകയും ഡൽഹിയിലെ മന്ത്രാലയത്തിലേക്കു മാറുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് സ്ഥാനപതിക്കു പകരം ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ എൻ.രാംപ്രസാദ് ചുമതലയേൽക്കുകയായിരുന്നു.

നിയമിതനായ ഡോ. സുഹൈൽ അജാസ് ഖാൻ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണു സൗദി അറേബ്യയിൽ എത്തുന്നത്. ജിദ്ദയിൽ കോൺസൽ ജനറലായും റിയാദിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Dr Suhel Ajaz Khan to be next Indian ambassador to Saudi