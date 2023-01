റിയാദ്∙ ജനുവരി 19 വ്യാഴാഴ്‌ച പാരീസ് സെന്റ് ജെർമെയ്‌നുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ ഫുട്‌ബോൾ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ സൗദി ടീമിനെ നയിക്കും. ഇതിനായി റൊണാൾഡോയ്ക്ക് റിയാദിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ബാഡ്ജ് കൈമാറി.അൽനസ്​ർ, അൽഹിലാൽ സംയുക്ത ടീമിലാകും റൊണാൾഡോ മത്സരത്തിനിറങ്ങുക. ജനറൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് അതോറിറ്റി (ജിഇഎ) തലവൻ തുർക്കി അൽ ഷെയ്ഖ് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

റിയാദ് സീസൺ കപ്പ് ജനുവരി 19ന് റിയാദിലെ കിങ് ഫഹദ് രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. റിയാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള അൽ നസർ, അൽ ഹിലാൽ എന്നീ ക്ലബ്ബുകളുടെ സംയുക്ത 11 ടീമംഗങ്ങൾ റിയാദ് സീസൺ സ്റ്റാർസ് ടീം പിഎസ്ജിക്കെതിരെകളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ എതിരാളിയും പിഎസ്‌ജി താരവുമായ ലയണൽ മെസ്സിയെ നേരിടുന്ന കൗതുകകരമായ കാഴ്ച്ചക്കാണ് ഏവരും ഉറ്റു നോക്കുന്നത്.

മെസ്സിക്കൊപ്പം ബ്രസീലിന്റെ നെയ്മറും ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ഹാട്രിക് ഹീറോ കെലിയൻ എംബാപ്പെയും പാരീസ് സെന്റ് ജെർമെയ്‌ന്റെ ടീമിലുണ്ടാകും. മത്സരത്തിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുതീർന്നതിനാൽ റിയാദിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരം ആവേശത്തോടെയാണ് കളി പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary : Ronaldo to lead Saudi team as football captain against Messi's PSG