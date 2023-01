ഹയാ കാർഡ്: സന്ദർശകർക്ക് താമസാനുമതി 5 നാൾ കൂടി

ദോഹ∙ഹയാ കാർഡ് മുഖേന ഖത്തറിൽ എത്തിയ സന്ദർശകർക്ക് രാജ്യത്ത് താമസിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയപരിധി അവസാനിക്കാൻ ഇനി 5 നാൾ മാത്രം. ജനുവരി 23 വരെ മാത്രമാണ് അനുമതി.

ഫിഫ ലോകകപ്പ് കാണാൻ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർക്ക് പ്രവേശനം എളുപ്പമാക്കിയാണ് കഴിഞ്ഞ നവംബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 23 വരെ മറ്റ് വീസകൾ നിർത്തലാക്കി പ്രവേശന മാനദണ്ഡം ഫാൻ ഐഡി അഥവാ ഹയാ കാർഡുകൾ മാത്രമാക്കിയത്. ഡിസംബർ 2 ന് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചതോടെ മത്സര ടിക്കറ്റില്ലാത്തവർക്കും ഹയാ കാർഡിലൂടെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു.

ഹയാ കാർഡ് മുഖേനയുള്ള പ്രവേശനം ഡിസംബർ 23ന് നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും ജനുവരി 23 വരെ രാജ്യത്ത് തങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. വിദേശീയർക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വീസയായും രാജ്യത്തെ താമസക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റിനൊപ്പം സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന ഐഡിയുമാണത്.

നവംബർ 10 മുതൽ ഡിസംബർ 23 വരെ ദോഹ മെട്രോ, കർവ ബസ്, ട്രാം തുടങ്ങിയ പൊതുഗതാഗതങ്ങളിൽ സൗജന്യ യാത്രയും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സൗജന്യ എമർജൻസി ചികിത്സയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ലഭിച്ചു. മത്സര ഷെഡ്യൂളുകൾ, ഗതാഗത വിവരങ്ങൾ, ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവന്റുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം ഹയാ ആപ്പിലൂടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഹയാ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതും ഒട്ടേറെ പേർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. ഹയാ കാർഡ് മുഖേന കേരളത്തിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ പതിനായിരകണക്കിന് പേരാണ് ഖത്തറിൽ എത്തിയത്. പ്രവാസി മലയാളികൾ കുടുംബങ്ങളെ ഖത്തറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരമായാണ് ഹയാ കാർഡുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. ലോകകപ്പ് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി, ഗതാഗത മന്ത്രാലയം, നഗരസഭ മന്ത്രാലയം എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഹയാ കാർഡ് നടപ്പാക്കിയത്.

English Summary : Hayya card holders can stay in Qatar for 5 more days