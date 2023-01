ഒരുവട്ടം കൂടി താരദർശനം

ദോഹ∙ ഖത്തറിലെ ആരാധകർക്ക് ഇഷ്ടതാരങ്ങളായ ഫുട്‌ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയേയും കിലിയൻ എംബാപ്പെയേയും നെയ്മറെയും ഇന്ന് നേരിട്ടു കാണാം. പിഎസ്ജി (പാരിസ് സെന്റ് ജർമൻ) ക്ലബിന്റെ ശൈത്യകാല ടൂറിന്റെ ഭാഗമായി ഖത്തറിലെത്തിയ താരങ്ങളുടെ പരിശീലന സെഷൻ കാണാൻ ആരാധകർക്ക് അവസരം നൽകി.

ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ശേഷം താരങ്ങളുടെ ഖത്തറിലേക്കുള്ള ആദ്യ വരവാണിത്. ലോകകപ്പിന് ദേശീയ ടീമുകൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു എത്തിയതെങ്കിൽ ഇത്തവണ വിഖ്യാത താരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ക്ലബിനൊപ്പമാണ് എത്തുക.

ലോകകപ്പ് വേദികളിലൊന്നായിരുന്ന ഖലീഫ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മുതലാണ് പരിശീലനം. ക്യൂ ടിക്കറ്റ്‌സ് വഴിയാണ് പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകളുടെ വിൽപന. 20 റിയാൽ ആണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. 15,000 പേർക്കാണ് ടിക്കറ്റ് മുഖേന പ്രവേശനം. പിഎസ്ജി ക്ലബ്ബിന്റെ പങ്കാളികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവന്റുകളിലും താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും.

നാളെ വൈകിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിൽ കിങ് ഫഹദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് 6ന് റിയാദ് സീസൺ കപ്പിനായുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് മടക്കം. ലോക ചാംപ്യൻ ലയണൽ മെസ്സിയും, പോർച്ചുഗീസ് താരവും അടുത്തിടെ അൽ നസർ ക്ലബ്ബിൽ അംഗവുമായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും വീണ്ടും കളിക്കളത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. ഖത്തറിൽ നിന്ന് നിരവധി പേരാണ് സൗദി മത്സരം കാണാൻ തയാറെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary : Paris Saint-Germain meets its Qatari fans at Khalifa Stadium in Doha