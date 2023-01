ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുളള കോഴിയിറച്ചി നിരോധനം സൗദി പിൻവലിച്ചു

ജിദ്ദ∙ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് കോഴിയിറച്ചിയും മുട്ടയും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരോധനം സൗദി ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പിൻവലിച്ചു. വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ അനിമൽ ഹെൽത്ത് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും ഈ പ്രദേശത്ത് ഉയർന്ന രോഗകാരിയായ ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പുതുതായി രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യാന്തര റിപ്പോർട്ടുകൾ പിന്തുടരുന്നതു തുടരുന്നതായി അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

English Summary : Saudi lifts temporary ban on poultry meat and egg imports from Denmark