യുഎഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ; മുന്നറിയിപ്പുമായി അധികൃതർ, ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

ഫുജൈറ ∙ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ. ഇതേ തുടർന്ന് വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കും താമസക്കാർക്കും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അൽ ദഫ്ര മേഖലയിലും അബുദാബിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഫുജൈറ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലും നേരിയ തോതിൽ മഴ പെയ്തു. നേരത്തെ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്, ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം എന്നിവർ ഇന്നു മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായും ആകാശം മേഘാവൃതമായിരിക്കുമെന്നും പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

മഴക്കാലത്ത് സുരക്ഷിതമായി വാഹനമോടിക്കാനും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡുകളിൽ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും അബുദാബി പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും റോഡ് ഉപയോക്താക്കൾ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാലാവസ്ഥ മനസിലാക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. ഡ്രൈവർമാർ വേഗം കുറയ്ക്കണം, വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതിയായ അകലം പാലിക്കുകയും വേണം.

അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥയിൽ അബുദാബിയിലെ കുറഞ്ഞ വേഗ പരിധി ഇലക്ട്രോണിക് റോഡ് അടയാളങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെയും പൊതുഗതാഗതത്തിന്റെയും ഡ്രൈവർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും മഴക്കാലത്ത് സുരക്ഷിതമായ ഡ്രൈവിങ് പാലിക്കാനും എല്ലാവരുടെയും ജീവനും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. റാസൽഖൈമ പൊലീസ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ സുരക്ഷാ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും മഴക്കാലത്ത് സുരക്ഷിതമായി വാഹനമോടിക്കാനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ ‍ഡ്രൈവർമാർക്ക് ചില നിർദേശങ്ങൾ

∙ ദൃശ്യപരത കുറവാണെങ്കിൽ വേഗം കുറയ്ക്കുക

∙ വേഗം കുറഞ്ഞ പാതകളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക

∙ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ലെയിൻ മാറ്റുക

∙ നിങ്ങളുടെ വാഹനം പൂർണമായി നിർത്തുമ്പോഴോ റോഡ് സൈഡിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്റ്റോപ്പ് വരുമ്പോഴോ മാത്രം ഹസാർഡ് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക

∙ മഴക്കാലത്ത് മലനിരകൾ ഒഴിവാക്കുക

∙ പകൽ ഡ്രൈവിങ് സമയത്ത് ലോ ബീം ഓണാക്കുക

∙ സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കുക

∙ ബ്രേക്കുകളും ടയറുകളും പതിവായി പരിശോധിക്കുക

∙ വിൻഡ്സ്ക്രീൻ വൈപ്പർ പരിശോധിക്കുക

∙ പൂർണമായി നിർത്തുന്നതിന് മുൻപ് കുറഞ്ഞത് 5 സെക്കൻഡ് സമയമെടുക്കുക.

English Summary : Authorities issue warning for drivers as rain continues in several parts of UAE