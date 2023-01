കാഴ്ചകളുടെ ആധുനികത ആസ്വദിക്കാൻ തിരക്കേറി

ദുബായ്∙ കഴിഞ്ഞ വർഷം 12.22 ലക്ഷം പേർ ദുബായ് ഫ്രെയിം സന്ദർശിച്ചതായി നഗരസഭ അറിയിച്ചു. 2018ൽ തുറന്ന ശേഷം ഇത്രയധികം പേർ എത്തുന്നത് ആദ്യമാണെന്ന് നഗരസഭയുടെ പാർക്ക്, വിനോദ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ അഹ്മദ് ഇബ്രാഹിം അൽ സറൂനി പറഞ്ഞു.

150 മീറ്റർ ഉയരവും 93 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ദുബായ് ഫ്രെയിമിലൂടെ ആധുനികവും പുരാതനവുമായ ദുബായുടെ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകൾ കാണാം.

നവീന സൗകര്യങ്ങളോടെ നിർമിച്ച ദുബായ് ഫ്രെയിം യുഎഇയിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകരുടെ ലക്ഷ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ കലാസാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിനു ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : More than 12 lakh people visited Dubai Frame last year