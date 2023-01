അബുദാബി/ദുബായ്∙ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർലൈൻ യുഎഇയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു നിരക്കിളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി, കണ്ണൂർ, ഡൽഹി, മുംബൈ സെക്ടറുകളിലേയ്ക്കും ദുബായിൽനിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കുമുള്ള യാത്രയ്ക്ക് 301 ദിർഹമാണ് കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.

നാളെ (26) വരെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് എയർലൈൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Go First announces Republic Day Sale offers from UAE to India