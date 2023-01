ജിദ്ദ കോർണിഷ് സർക്യൂട്ട് സൗദി ഗ്രാൻഡ് പ്രി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നു

ജിദ്ദ ∙ ജിദ്ദ കോർണിഷ് സർക്യൂട്ട് 2023-ലെ ഫോർമുല 1 സൗദി അറേബ്യൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നു. മാർച്ച് 17 നും 19 നും ഇടയിലാണ് ജിദ്ദയിൽ മത്സരം നടക്കുക. സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർക്ക് മികച്ച അനുഭവം ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനും കൂടുതൽ ആവേശകരമാക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് മോട്ടോർസ്‌പോർട്ട് കമ്പനി സിഇഒ മാർട്ടിൻ വിറ്റേക്കർ പറഞ്ഞു.

ഫോർമുല 1 സർക്യൂട്ടുകളും വിനോദ പരിപാടികളും രൂപകൽപന ചെയ്യുന്ന മേഖലയിലെ സംരംഭകത്വത്തിന്റെ സവിശേഷതയായ ഒരു ഡിസൈനിലൂടെയാണ് ഖിദ്ദിയയിലെ സർക്യൂട്ട് ആരംഭിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഫോർമുല 1, എഫ്‌ഐഎ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 10 മാസമായി ജിദ്ദ കോർണിഷ് സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നു വരികയാണ്. വളവുകളിൽ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഡ്രൈവർമാരുടെ കാഴ്ച മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സൗദി അറേബ്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കായിക ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫോർമുല1സൗദി അറേബ്യൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രി.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് 27നാണ് കാറോട്ട മത്സരത്തിലെ ലോകചാംപ്യന്മാർ അണിനിരന്ന എസ്ടിസി ഫോർമുല വൺ ജിദ്ദ കോർണിഷിൽ നടന്നത്. മത്സരം കാണാൻ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നും ഒട്ടേറെ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് ആരാധകരാണ് ജിദ്ദയിലെത്തിയത്. മത്സരം ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഫോർമുല ഇ, എക്‌സ്ട്രീം ഇ, സൗദി ഡാക്കർ റാലി എന്നിവയോടുള്ള വർധിച്ച താൽപര്യത്തിനൊപ്പം ഫോർമുല വൺ മത്സരവും കൂടുതൽ സന്ദർശകരെ ആകർഷിച്ചു. ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പുതിയ രാജ്യാന്തര, പ്രാദേശിക മത്സരങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നിക്ഷേപം നടത്താൻ ബിസിനസ് മേഖലയുടെയും കാർ നിർമാതാക്കളുടെയും താൽപര്യം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മാർട്ടിൻ പറഞ്ഞു.



