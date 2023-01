ചികിത്സാ പിഴവ്: യുവതിക്ക് 52,500 റിയാൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി വിധി

റിയാദ് ∙ ചികിത്സാ പിഴവിന് ഡോക്ടർമാർ യുവതിക്ക് 52,500 റിയാൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ റിയാദിലെ ജനറൽ കോടതി വിധിച്ചു,ഒരു പുരുഷ ഡോക്ടറും ഒരു വനിതാ ഡോക്ടറും യുവതിയുടെ ചികിത്സയിൽ നൂറ് ശതമാനം പിഴവ് വരുത്തിയതായി തെളിഞ്ഞതായി കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

നിയമാനുസൃത ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാരപരിധി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ജനറൽ ജുഡീഷ്യറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് പൂർത്തിയാക്കിയതായി നീതിന്യായ മന്ത്രാലയവും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വിധി.

റിയാദിലെ അപ്പീൽ കോടതിയിലും ജനറൽ കോടതിയിലും ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി സുപ്രീം ജുഡീഷ്യറി കൗൺസിൽ പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : General court orders 2 doctors to pay saudi woman SR52,500 in compensation for medical error