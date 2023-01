ദുബായിൽ ഏറ്റവും വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് വ്യൂസുമായി ഡാന്യൂബ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്

ദുബായ് ∙ ഏറ്റവും വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ടായ വ്യൂസ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് ഡാന്യൂബ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. പദ്ധതി പൂർത്തിയായാൽ 1.4 ബില്യൻ ദിർഹത്തിലേറെ മൂല്യമുള്ള അപാർട്ടുമെന്റുകളും സ്കൈ വില്ലകളും ആളുകൾക്ക് കൈമാറുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ജുമൈറ ലേക്‌സ് ടവേഴ്‌സിന്റെ (ജെഎൽടി) മാസ്റ്റർ ഡെവലപ്പറായ ഡിഎംസിസിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയിൽ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഫർണിഷ് ചെയ്‌ത ഇന്റീരിയർ കോമൺ ഏരിയകളും സൗകര്യങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വീടിനായി ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഫർണിഷ് ചെയ്ത ഇന്റീരിയറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വികസന വിപണിയിലേക്കുള്ള ഡെവലപ്പറുടെ നീക്കത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഡാന്യൂബ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ആദ്യ ആഡംബര റെസിഡൻഷ്യൽ സംരംഭമാണിത്.

ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡിനും ഡിഎംസിസി മെട്രോ സ്റ്റേഷനും അടുത്തായി ജെഎൽടി ജില്ലയിലെ ക്ലസ്റ്റർ കെയിലിലാണ് വ്യൂസ് യാഥാർഥ്യമാകുക. ജെഎൽടിയിലെ ഡാന്യൂബ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ആദ്യ പദ്ധതിയാണിത്. ബിസിനസുകൾക്കും താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം ദുബായ് നൽകുന്നതിനാൽ യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ മിക്സഡ് യൂസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി ജെഎൽടി വളർന്നതായി ഡിഎംസിസിയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനും ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുമായ അഹമ്മദ് ബിൻ സുലായം പറഞ്ഞു. വ്യൂസും അതിന്റെ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഫർണിഷ് ചെയ്ത ഇന്റീരിയറുകളും ജെഎൽടിയുടെ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഐതിഹാസികമായ പ്രോജക്ട് സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ ഡാന്യൂബ് പ്രോപ്പർട്ടീസുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വ്യൂസിനൊപ്പം, ഡാന്യൂബ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ നിലവിലെ വികസന പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ 21 പ്രോജക്ടുകളും 10,021 യൂണിറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സംയോജിത വിൽപ്പന മൂല്യം 8.15 ബില്യൺ ദിർഹം കവിയും. ഇതിനകം ആരംഭിച്ച 21 പദ്ധതികളിൽ ഇതുവരെ 11 എണ്ണം ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 3 പ്രോജക്ടുകൾ കൂടി വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ദുബായുടെ നഗരദൃശ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡിയോകൾ, ഒരു ബെഡ്‌റൂം അപാർട്ട്‌മെന്റുകൾ, രണ്ട് , മൂന്ന് ബെഡ്‌റൂം ഫ്ലാറ്റുകൾ, സ്കൈ വില്ലകൾ (ഡ്യൂപ്ലെക്‌സ് ഹോമുകൾ) എന്നിവ വ്യൂസ് വിതരണം ചെയ്യും. എല്ലാ 2-3 ബെഡ്‌റൂം അപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകളിലും സ്കൈ വില്ലകളിലും സ്വകാര്യ സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ടായിരിക്കും. ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഫർണിഷ് ചെയ്‌ത ഇന്റീരിയറുകളിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്‌ഷനോടുകൂടിയ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ വില 950,000 ദിർഹം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഹെൽത്ത് ക്ലബ്, ജിംനേഷ്യം, സ്വിമ്മിങ് പൂൾ, കിഡ്‌സ് പൂൾ, ഓപ്പൺ എയർ ബാർബിക്യൂ ഏരിയ, ജോഗിങ് ട്രാക്ക്, ടെന്നീസ് കോർട്ട്, പാർട്ടി ഹാൾ, കിഡ്‌സ് ഏരിയ, കിഡ്‌സ് ഡേ കെയർ/ തുടങ്ങി 40-ലേറെ സൗകര്യങ്ങളുമായാണ് വ്യൂസ് ഹോമുകൾ വരുന്നത്. ആഡംബര ജീവിതത്തെ പുനർനിർവചിക്കുക മാത്രമല്ല, ഗൾഫിലെ ആദ്യത്തെ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഫർണിഷ് ചെയ്ത പ്രോജക്ട് എന്ന നിലയിലും വ്യൂസ് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഡാന്യൂബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ റിസ്വാൻ സാജൻ പറഞ്ഞു.

