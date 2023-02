അബുദാബി ∙അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പറന്നുയർന്ന എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനം എൻജിനിൽ തീ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തയുടൻ അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിൽ തിരിച്ചിറക്കിയതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അറിയിച്ചു. വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തതായും യാത്രക്കാരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്നും എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് അറിയിച്ചു. ഇവരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് അയക്കും.

വിമാനത്തിൽ 184 യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് 1000 അടി ഉയരത്തിൽ കയറിയ ഉടൻ തന്നെ പൈലറ്റ് എൻജിനിൽ തീ കാണുകയും അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്‌പ്രസ് ബി737-800 എയർക്രാഫ്റ്റ് വിടി–എവൈസി ഓപറേറ്റിങ് ഫ്ലൈറ്റ് െഎ എക്സ് 348 അബുദാബി-കോഴിക്കോട് വിമാനത്തിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ എൻജിനാണ് തീപിടിച്ചത്.

ജനുവരി 23 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മസ്‌കത്തിലേക്ക് പോയ എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം പറന്നുയർന്ന് 45 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തിരിച്ചിറക്കിയിരുന്നു. ഫ്ലൈറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലാ (എഫ്എംഎസ്)യിരുന്നു സാങ്കേതിക തകരാറ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രാവിലെ 8.30ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനം 9.17ന് തിരികെ ലാൻഡ് ചെയ്തു.

2022 ഡിസംബറിൽ ദുബായിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയതും വാർത്തയായി. കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ദുബായിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്‌പ്രസിന്റെ ബോയിങ് ബി-737 വിമാനം ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പുറപ്പെട്ട് ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം വിമാനത്തിൽ പാമ്പുണ്ടെന്ന് ജീവനക്കാർ റിപോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഏവിയേഷൻ റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയായ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) ഉത്തരവിട്ടു.

English Summary : Air India Express flight from Abu Dhabi to Calicut landed back at airport after engine caught fire