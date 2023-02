എല്ലാത്തരം യുഎഇ വീസകളുടെയും സാധുത 60 ദിവസത്തേക്ക് ഒറ്റത്തവണ നീട്ടാം

ദുബായ് ∙ എല്ലാത്തരം യുഎഇ വീസകളുടെയും സാധുത 60 ദിവസത്തേക്ക് ഒറ്റത്തവണ മാത്രം നീട്ടാനുള്ള സംവിധാനം ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി, നാഷനാലിറ്റി, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോർട്ട്സ് സെക്യൂരിറ്റി (െഎസിപി) തങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ചാനലുകളിലൂടെ ആരംഭിച്ചു.

രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മാത്രമേ സന്ദർശകർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂവെന്നും ഐസിപി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സ്മാർട്ട് സേവനങ്ങൾക്ക് 100 ദിർഹം, അപേക്ഷാ ഫോമിന് 50 ദിർഹം, അതോറിറ്റിക്കും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സേവനങ്ങൾക്കും 50 ദിർഹം എന്നിവയുൾപ്പെടെ 200 ദിർഹമാണ് വീസയുടെ സാധുത നീട്ടുന്നതിനുള്ള ഫീസ്. അപേക്ഷകന്റെ പാസ്‌പോർട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിൽ കുറയാത്ത സാധുതയുള്ളതായിരിക്കണം. കൂടാതെ, എൻട്രി പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിന് അവൻ/അവൾ യുഎഇയിൽ ആയിരിക്കരുത്. അപേക്ഷകർക്ക് ഐസിപി വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും യുഎഇ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർനെയിം വഴിയും തങ്ങളുടെ വീസയുടെ സാധുത നീട്ടാനാകും. ആവശ്യമായ ഡേറ്റ പൂരിപ്പിച്ച്, മതിയായ രേഖകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഫീസ് അടച്ചതിന് ശേഷം റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇ–മെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കും.

സേവനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളും ലഭ്യമാണ്, ഉപയോക്തൃ സന്തോഷ കേന്ദ്രങ്ങളും ഐസിപി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ടൈപ്പിങ് സെന്ററുകളും ഉൾപ്പെടെ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം, തുടർന്ന് ഫീസ് അടയ്ക്കണം. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ അപേക്ഷകന് ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അപൂർണമായ ഡേറ്റയോ രേഖകളോ കാരണം അഭ്യർഥന തിരികെ നൽകി 30 ദിവസത്തിന് ശേഷം നിരസിക്കപ്പെടും. കൂടാതെ, അപൂർണമായ ഡേറ്റയോ ഡോക്യുമെന്റുകളോ കാരണം മൂന്ന് തവണ മടക്കി നൽകിയാൽ അത് നിരസിക്കപ്പെടും. അഭ്യർഥന നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ ഫീസും സാമ്പത്തിക ഗ്യാരന്റികളും (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) റീഫണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

എൻട്രി പെർമിറ്റിന്റെ കാലഹരണ തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഒരു സന്ദർശകന് രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ, അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് ഒരു തവണ കാലഹരണ തീയതി 60 ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഐസിപി വിശദീകരിച്ചു. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച തീയതി മുതൽ ആറ് മാസത്തിൽ കൂടാത്ത കാലയളവിനുള്ളിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി ഫീസ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനകത്ത് മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളിലേക്ക് ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മുഖേന ഫീസ് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ബാധകമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു. നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അറിയിപ്പ് കൂടാതെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണെന്നും അറിയിച്ചു.

