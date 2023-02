സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് സ്ട്രീറ്റ് ഭാഗികമായി അടച്ചു

മസ്‌കത്ത് ∙ അറ്റകുറ്റ പണികളുടെ ഭാഗമായി സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് സ്ട്രീറ്റ് റോഡ് ഭാഗികമായി അടച്ചു. അൽ ഖൂദിലേക്കുള്ള പാതയിൽ അൽ സുൽഫി റൗണ്ട് എബൗട്ട് മുതലുള്ള ഭാഗം ഫെബ്രുവരി ഒൻപത് വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 11 മണി മുതൽ പുലർച്ചെ നാല് മണി വരെയാണ് അടച്ചിടുന്നത്. ഈ സമയങ്ങളിൽ പ്രദേശത്ത് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസുമായി സഹകരിച്ച് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും.

English Summary : Sultan Qaboos Street to be closed temporarily for maintenance