സൗദിയിൽ വാഹനപകടത്തിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു

തായിഫ് ∙ സൗദിയിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു. ത്വാഇഫിന് വടക്ക് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം.

രണ്ട് വനിതാ അധ്യാപകരും ഇരു വാഹനങ്ങളിലെയും ഡ്രൈവർമാരും ആണ് മരിച്ചത്. വനിതാ അധ്യപകർ ത്വാഇഫിൽ നിന്ന് 160 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മറ്റൊരു വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. അപകടം നടന്ന ഉടനെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. മരിച്ചവർ ഏത് രാജ്യക്കാർ ആണെന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

