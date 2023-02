120 മണിക്കൂർ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ; തുർക്കിയിൽ 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരെ രക്ഷപെടുത്തി

അബുദാബി∙ഭൂകമ്പ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ഓപറേഷൻ ദ് ഗാലന്റ് നൈറ്റ് 2 ന്റെ ഭാഗമായി യുഎഇ സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീം രണ്ട് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ആദ്യത്തേത് 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയും രണ്ടാമത്തേത് തുർക്കി പൗരത്വമുള്ള 50 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആളുമാണ്. രണ്ടുപേരും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

120 മണിക്കൂറോളം കഹ്‌റാമൻമാരാസ് മേഖലയിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ. മെഡിക്കൽ ടീമുകൾ അതിജീവിച്ചവര്‍ക്കു മതിയായ ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ഇവരുടെ ആരോഗ്യ നില ഇപ്പോൾ ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൂകമ്പ ബാധിതർക്കുള്ള പിന്തുണയുടെ ഭാഗമായി കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയെ അവഗണിച്ച് യുഎഇ ഇതുവരെ 134 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന തിരച്ചിൽ– രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. തുർക്കിയിലും സിറിയയിലും വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ ഭൂകമ്പങ്ങളില്‍ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി യുഎഇ അഞ്ചു വിമാനങ്ങൾ അയച്ചു, രണ്ടിടത്തും ഭൂകമ്പം ബാധിച്ച ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച 'ഗാലന്റ് നൈറ്റ്/2' ഓപ്പറേഷന് കീഴിൽ ഇതുവരെ അയച്ച ആകെ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 27 ആയി. ഇന്നലെവരെ യുഎഇ ആകെ 17 വിമാനങ്ങൾ തുർക്കിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം വെള്ളിയാഴ്ച എത്തി.

അതേസമയം, വെള്ളിയാഴ്ച എത്തിയ മൂന്നു വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 10 വിമാനങ്ങളാണ് സിറിയയിലേക്ക് അയച്ചത്, 107 മെട്രിക് ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ കയറ്റി അയച്ചു, ഇതിൽ 87 ടൺ ഭക്ഷ്യ വിതരണങ്ങളും 20 ടൺ മെഡിക്കൽ സപ്ലൈകളും 432 ടെന്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ, മെഡിക്കൽ സാധനങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ എത്തിക്കുന്നതിനായി ദുബായിലെ എമിറേറ്റ്‌സ് ഇന്റർനാഷനൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സിറ്റിയുമായി (ഐഎച്ച്‌സി)എയർബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിച്ച്, ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഗ്രൗണ്ട് സഹായ ശ്രമങ്ങളെയും തിരച്ചിൽ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഹൈക്കമ്മീഷണർ ഫോർ റെഫ്യൂജീസ്, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള തെർമൽ ബ്ലാങ്കറ്റുകളും ഫാമിലി ടെന്റുകളും അടങ്ങുന്ന വിമാനങ്ങള്‍ ഇന്നു പുറപ്പെടും.

English Summary : UAE search and rescue team rescues two after 120 hours from Turkey