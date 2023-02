‘ദുബായിയും അബുദാബിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങൾ ഭാവി ആഗോള സാമ്പത്തിക ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളാകും’

ദുബായ് ∙ ദുബായ്, അബുദാബി, മുംബൈ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഭാവി ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ എൻജിനുകളും ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളുമായി നിർവചിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആഗോള ഗവേഷകർ. ലോകത്തിന്റെ ഭാവി നിർവചിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്കും നഗരങ്ങളിലേയ്ക്കും ഞങ്ങൾ നോക്കുകയാണ്, അത് അഹമ്മദാബാദ്, മുംബൈ, ഷാങ്ഹായ്, ദുബായ്, അബുദാബി എന്നിവയാകാം. പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ക്ലസ്റ്റർ അടങ്ങുന്ന സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആഗോള ഭരണത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ നെറ്റ്‌വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഒബ്‌സർവർ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സമീർ സരൺ പറഞ്ഞു. ദുബായിൽ നടക്കുന്ന ലോക ഗവൺമെന്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ ‘മാറിവരുന്ന ലോക ക്രമത്തിനായുള്ള പ്രധാന പ്രവചനങ്ങൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയും കിഴക്കോട്ട് മാറുകയാണെന്ന് ഒബ്സർവർ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. ലോകശക്തി കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ നിന്നു കിഴക്കൻ അർധഗോളത്തിലേക്ക് പൊതുവെ നീങ്ങുന്നു. ഐഎംഡി വേൾഡ് കോംപറ്റിറ്റീവ്‌നസ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ പ്രഫ. അർതുറോ ബ്രിസ് പറഞ്ഞു. ലോക ഗവൺമെന്റ് ഉച്ചകോടി 2023 (ഡബ്ല്യൂജിഎസ് 2023) ദുബായ് മദീനത് ജുമൈറയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇൗ മാസം 15 വരെയാണ് ഉച്ചകോടി.

പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ലോക നേതാക്കളുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും പ്രതിനിധി സംഘത്തലവന്മാരുമായും പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കുവൈത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് നവാഫ് അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബാഹുമായി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യെമൻ പ്രധാനമന്ത്രി മെയ്ൻ അബ്ദുൽമാലിക് സയീദ്, ഇറാഖി കുർദിസ്ഥാൻ റീജിയണൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മസ്‌റൂർ ബർസാനി, സീഷെൽസ് പ്രസിഡന്റ് വേവൽ രാംകലവൻ, പരഗ്വ പ്രസിഡന്റ് മാരിയോ അബ്ദോ ബെനിറ്റസ്, രാജ്യാന്തര നാണയ നിധിയുടെ (ഐഎംഎഫ്) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവ എന്നിവരുമായാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

വളർച്ചയെയും സുസ്ഥിരതയെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, വികസനം തുടങ്ങിയ നിർണായക മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, യുഎഇയും അവരുടെ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് ലോക നേതാക്കളുമായും പ്രതിനിധി സംഘത്തലവന്മാരുമായും ചർച്ച നടത്തി. യോഗങ്ങളിൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ലഫ്. ജനറൽ ഷെയ്ഖ് സെയ്ഫ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ പങ്കെടുത്തു.

ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതി മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതിയിലെ പ്രത്യേക കാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് ബിൻ തഹ്നൂൻ അൽ നഹ്യാൻ, യുഎഇ പ്രസിഡന്റിന്റെ നയതന്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. അൻവർ ഗർഗാഷ് എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു.

