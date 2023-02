സൗദിയിൽ ഡ്രൈവർ വീസക്കാർക്ക് മൂന്നു മാസം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കാം

റിയാദ്∙ സൗദി അറേബ്യയിൽ എത്തുന്ന ഡ്രൈവർ വീസക്കാർക്കു മൂന്നു മാസം വരെ അവരുടെ രാജ്യത്തെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചു വാഹനമോടിക്കാൻ അനുമതി.

റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത വീസയിൽ വന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്നു മാസത്തേക്കാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ വാഹനമോടിക്കാനാകുക. എങ്കിലും അതിനിടയിൽ സൗദി ലൈസൻസ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കണം.

ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിനു വിദേശ ഡ്രൈവർ തന്റെ മാതൃരാജ്യ ലൈസൻസ് ഒരു അംഗീകൃത സ്ഥാപനം വഴി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. മാത്രമല്ല, ലൈസൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തരം വാഹനം മാത്രമേ ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗതാഗത നിയമലംഘനമായി കണക്കാക്കി ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഒരു സൗദി പൗരന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി സൗദി ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

English Summary : Driver visa holders in Saudi can use their own country license for three months