മെട്രോ, ട്രാം യാത്രക്കാർക്ക് വനിതാ ഓപ്പൺ ടെന്നിസ് മത്സര ടിക്കറ്റ് സൗജന്യമായി നേടാം

ദോഹ∙ ദോഹ മെട്രോയുടെയും ലുസെയ്ൽ ട്രാമിന്റെയും യാത്രക്കാർക്ക് ഖത്തർ വനിതാ ഓപ്പൺ ടെന്നിസ് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ സൗജന്യമായി നേടാൻ അവസരം. ഈ മാസം 18 വരെ ടിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കാം.

ദോഹ മെട്രോയും ഖത്തർ ടെന്നിസ് ഫെഡറേഷനും ചേർന്ന് മെട്രോ-ട്രാം യാത്രക്കാർക്കായി പ്രതിദിനം 200 ടിക്കറ്റുകളാണ് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമെത്തുന്നവർക്ക് ആദ്യമെന്നതാണ് വിതരണ രീതി. ഒരാൾക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് മാത്രമേ സൗജന്യമായി ലഭിക്കൂ. 18നാണ് ഫൈനൽ.

മത്സരം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഖലീഫ ഇന്റർനാഷനൽ ടെന്നിസ് ആൻഡ് സ്‌ക്വാഷ് കോംപ്ലക്‌സിലെ ടിക്കറ്റിങ് ഓഫിസിലെത്തി മെട്രോ യാത്രാ കാർഡ് കാണിച്ചാൽ മതിയാകും. ടൂർണമെന്റിലെ ഏതു ദിവസത്തെ ടിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കും. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഗോൾഡ് ക്ലബ്, കോർപറേറ്റ് യാത്രാ ടിക്കറ്റുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഓഫർ.

ടൂർണമെന്റ് മത്സര ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുക. മെട്രോ യാത്രക്കാർക്ക് റെഡ്‌ലൈനിലെത്തി കോർണിഷ് സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ടൂർണമെന്റ് വേദിയിലെ ടിക്കറ്റിങ് ഓഫിസിലെത്താം.

2 തവണ ചാംപ്യൻ പട്ടം നേടിയ വിക്‌ടോറിയ അസാറെങ്ക, ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരവും നിലവിലെ ചാംപ്യനുമായ ഇഗ സ്യാംതെക് തുടങ്ങി മുൻനിര താരങ്ങളാണ് ഇത്തവണയും ഓപ്പൺ ടെന്നിസിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ മുതലാണ് കിരീടത്തിനായുള്ള മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. 18നാണ് ഫൈനൽ.

English Summary: Doha Metro gives away 200 free tickets per day for Qatar TotalEnergies Open 2023