ഇന്ന് ദേശീയ കായിക ദിനം; വിസിൽ മുഴങ്ങി

ദോഹ∙ ഇന്ന് ദേശീയ കായിക ദിനം. കായികാവേശവുമായി ജനങ്ങൾ കളിക്കളങ്ങളിൽ സജീവമാകുന്ന ദിനം. പബ്ലിക് പാർക്കുകളിലും കായിക കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായി 130 പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും.

Read also : ലോക സർക്കാർ സംഗമത്തിന് ഉജ്വല തുടക്കം; ആശയത്തിന് അതിരിടാത്ത ആഗോള വേദി

രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ രാജ്യത്തുടനീളം നടക്കുന്ന വിവിധ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ പങ്കെടുക്കും. 'തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങളുടേതാണ്' എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ പരിപാടികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കുമൊപ്പം കായിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എല്ലാവരേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഒരു ദിനം മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നത്. നിത്യജീവിതത്തിൽ കായിക ശീലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഓർമപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് 2011 മുതൽ ദേശീയ കായിക ദിനം ആഘോഷിച്ചുവരുന്നത്.

സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ കീഴിലും ഒട്ടേറെ പരിപാടികളാണ് നടക്കുക. സർക്കാർ തലത്തിൽ കായിക-യുവജനം, പൊതുജനാരോഗ്യം, ആഭ്യന്തരം തുടങ്ങിയ മന്ത്രാലയങ്ങളും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും ഖത്തർ ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയും ജീവനക്കാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമായി നിരവധി പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പബ്ലിക് പാർക്കുകൾ, ആസ്പയർ സോൺ, കത്താറ, ദോഹ കോർണിഷ്, പേൾ ഖത്തർ, ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷൻ, അൽബെയ്ത് സ്‌റ്റേഡിയം പാർക്ക് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത്. വനിതകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി നിരവധി ജിംനേഷ്യങ്ങളിൽ വനിതകൾക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്‌ക്കൗണ്ടുകളുമുണ്ട്. ലുസെയ്ൽ ഫിറ്റ്‌നസ് സെന്റർ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കി പൂർണമായും വനിതകൾക്കായുള്ളതാണെന്നും ദേശീയ കായിക ദിന സംഘാടക കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികൾ, സ്ത്രീ-പുരുഷന്മാർ, പ്രായം ചെന്നവർ, പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത കായിക മത്സരങ്ങളും ഫിറ്റ്‌നസ് പരിപാടികളുമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന കായിക ദിന പരിപാടികൾ



∙രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന കായിക കേന്ദ്രമായ ആസ്പയർ സോണിൽ രാവിലെ 8 മുതൽ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമാകും. ആസ്പയർ സോണിലെ ഓപ്പൺ-എയർ പിച്ചുകൾ, ആസ്പയർ പാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫുട്‌ബോൾ, വോളിബോൾ, ടാലന്റ് ഷോ, തായ്‌ക്വോണ്ടോ ക്ലാസുകൾ, തായ്-ബോക്‌സിങ് തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ നടക്കും.



∙കത്താറ കൾചറൽ വില്ലേജിൽ രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ ഖത്തർ ഫുട്‌ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കായിക ഫെഡറേഷനുകളുടെയും മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും കായിക പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും. കത്താറ ബീച്ച്, കോർണിഷ് ഗേറ്റ് 18, 19, സൗത്ത് ഹിൽസ്, സൗത്ത് പ്ലാസ എന്നിവയാണ് കേന്ദ്രങ്ങൾ.



∙ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനിലെ എജ്യൂക്കേഷൻ സിറ്റിയിൽ രാവിലെ 8 മുതൽ ട്രെയ്ത്തലോൺ, ചെസ്, ടെന്നിസ്, ഫെൻസിങ് തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾ. എജ്യൂക്കേഷൻ സിറ്റി സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ വനിതകൾക്കുള്ള ഫിറ്റ്‌നസ് ചലഞ്ച്, ഫുട്‌ബോൾ സൗഹൃദ മത്സരം.

∙എജ്യൂക്കേഷൻ സിറ്റിയിലെ ഓക്‌സിജൻ പാർക്കിൽ ഖത്തർ ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയുടെ കായികദിന പരിപാടികൾ.

∙ആസ്പയർ സോൺ ഫൗണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അൽഖോറിലെ അൽ ബെയ്ത് സ്‌റ്റേഡിയം പാർക്കിൽ ഫുട്‌ബോൾ മത്സരങ്ങൾ, പഡേൽ ടൂർണമെന്റ്, സൈക്ലിങ് തുടങ്ങിയവ.

∙സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസിയുടെ ജനറേഷൻ അമേസിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലുസെയ്‌ലിലെ അൽ ഇഗ്‌ല ട്രെയിനിങ് സൈറ്റ് രണ്ടിൽ രാവിലെ 10.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 വരെ ഫുട്‌ബോൾ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ, മക്തബ ബുക്ക് റീഡിങ്, ചുമർചിത്ര കല, ഫിറ്റ്‌നസ് പരിപാടികൾ.

∙ലുസെയ്ൽ ഇന്റർനാഷനൽ സർക്യൂട്ടിലെ കാർട്ടിങ് ട്രാക്കിൽ രാവിലെ 11.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.10 വരെ കുട്ടികൾക്കായി ഓട്ടം, നടത്തം, സൈക്ലിങ്.

∙ഇന്ത്യൻ എംബസി എപ്പെക്‌സ് സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ സ്‌പോർട്‌സ് സെന്ററിന്റെ കായിക മത്സരങ്ങൾ രാവിലെ 8 മുതൽ ഏഷ്യൻ ടൗൺ, ബിർള പബ്ലിക് സ്‌കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ.

∙ചാലിയാർ ദോഹയുടെ കായിക മേള അൽ വക്ര കായിക ക്ലബ്ബിൽ രാവിലെ 7 മുതൽ.

∙അൽ റയാനിൽ കൾചറൽ ഫോറത്തിന്റെ മിനി മാരത്തൺ രാവിലെ 8.30 ന്.

English Summary : Events to check out this Qatar National Sport Day 2023