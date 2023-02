ഖത്തർ ഇന്റർനാഷനൽ റാലി; ഉദ്ഘാടനവും സമാപനവും ലുസെയ്ൽ അൽ മഹ ഐലൻഡിൽ

ദോഹ∙ ഖത്തർ ഇന്റർനാഷനൽ റാലിയുടെ ഉദ്ഘാടന, സമാപന മത്സരങ്ങൾക്ക് ലുസെയ്‌ലിലെ അൽ മഹ ഐലൻഡ് വേദിയാകും.

ഈ മാസം 16 മുതൽ 18 വരെ നടക്കുന്നത് ഫിയ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റാലി ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളാണ്. 3 ദിവസത്തെ റാലി മത്സരങ്ങളുടെ സംഘാടകർ ഖത്തർ മോട്ടർ ആൻഡ് മോട്ടർ സൈക്കിൾ ഫെഡറേഷൻ ആണ്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വരെ 209.69 കിലോമീറ്ററാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത്. 13 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരാർഥികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഒമാനിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന റൗണ്ടിൽ അബ്ദുല്ല അൽ റവാഹി ആയിരുന്നു ജേതാവ്. നിലവിലെ ചാംപ്യൻ ഖത്തറിന്റെ നാസർ സലേഹ് അൽ അത്തിയയേയും സഹ ഡ്രൈവർ മാത്യു ബായുമെല്ലിനേയുംകാൾ 6 പോയിന്റ് കൂടുതൽ നേടിയാണ് അബ്ദുല്ലയും സഹ ഡ്രൈവർ അത്ത അൽ ഹമൗദും ആദ്യ റൗണ്ടിൽ വിജയിച്ചത്.

ആഡംബര വിനോദ കേന്ദ്രമായ അൽ മഹ ഐലൻഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണ് തുറന്നത്. ലുസെയ്ൽ വിന്റർ വണ്ടർലാൻഡ്, ബീച്ച് ക്ലബ് ആയ നാമോസ്, രാജ്യാന്തര പുരസ്‌കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ വൻകിട റസ്റ്ററന്റുകൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ സവിശേഷതകൾ.

ലുസെയ്ൽ മറീന പ്രോമനേഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അൽ മഹ ഐലൻഡിലേക്ക് ഹമദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 30 മിനിറ്റിന്റെ ദൂരമേയുള്ളൂ. ലുസെയ്ൽ ട്രാമിന്റെ എസ്പ്ലനേഡ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 5 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ ഇവിടെയെത്താം. പ്രതിവർഷം 15 ലക്ഷം സന്ദർശകരെയാണ് അൽ മഹ ഐലൻഡിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

English Summary : Lusail Al Maha Island to host start and finish of Qatar International Rally