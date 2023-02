ഈ വർഷം ലോക സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിന്റെ വേദി ദുബായ്

ദുബായ്∙ ഈ വർഷത്തെ ലോക സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിനു ദുബായ് വേദിയാകും. മിസ് വേൾഡ് മത്സരത്തിന്റെ 71ാം പതിപ്പിൽ 81 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകും.

വിശ്വ സുന്ദരി കരോലിന ബിലവസ്ക പുത്തൻ സൗന്ദര്യ റാണിയെ കിരീടമണിയിക്കും. മത്സരത്തിന്റെ സമയവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല.

