കാർഗോ വിമാനങ്ങൾക്ക് തിരക്കിട്ട പ്രണയദിനം

ദോഹ∙ പ്രണയദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് കാർഗോ വിമാനങ്ങൾ എത്തിച്ചത് 4,000 ടണ്ണിലധികം പൂക്കൾ.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് വാലന്റൈൻ ദിനത്തിനായി ഓസ്‌ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ, അമേരിക്ക, ആംസ്റ്റർ ഡാം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ മധ്യപൂർവ ദേശത്തെ നഗരങ്ങളിലേക്കും പ്രത്യേക ശീതീകരണ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പൂക്കൾ എത്തിച്ചു.

ആവശ്യകത കൂടിയതിനാൽ യഥാസമയം എത്തിക്കാനായി ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് കൂടുതൽ കാർഗോ വിമാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പൂക്കളുടെ കയറ്റുമതി പ്രധാനമായും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ഇക്വഡോർ, കൊളംബിയ, ആഫ്രിക്കയിലെ ഉഗാണ്ട, കെനിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ്.

കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിലധികമായി നെയ്‌റോബിയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവുമധികം പൂക്കൾ ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് കാർഗോയിലൂടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള റോസാ പൂക്കൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാരേറെ. എയർ കാർഗോ വ്യവസായ മേഖലയിലെ തിരക്കേറിയ സുപ്രധാന ദിനങ്ങളിലൊന്നാണ് വാലന്റൈൻസ് ദിനം.

English Summary : Qatar Airways Cargo delivers 4000 tonnes of flowers in two weeks