ദുബായ്– കൊച്ചി എയർ ഇന്ത്യാ വിമാനം വൈകും

ദുബായ്∙ ദുബായിൽനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45ന് പുറപ്പെടേണ്ട എയർ ഇന്ത്യാ (എഐ934) വിമാനം വൈകിട്ട് 6.20നേ പുറപ്പെടൂവെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം വൈകിട്ട് 3.20. English Summary :Air India flight from Dubai-Kochi will be delayed