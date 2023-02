ഷാർജയിൽ കുത്തേറ്റു മരിച്ച അബ്ദുൽ ഹക്കീമിന് വിടചൊല്ലി നാട്

ഷാർജ/പാലക്കാട്∙ നാടു മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഹക്കീമിനെ (36) ഒരുനോക്കു കാണാൻ. ഷാർജയിൽ കുത്തേറ്റു മരിച്ച, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ കല്ലാംകുഴി പടലത്ത് വീട്ടിൽ ഹംസയുടെ മകൻ ഹക്കീമിന്റെ മൃതദേഹം പുലർച്ചെ നാട്ടിൽ‌ എത്തിക്കുമെന്നറിഞ്ഞതോടെ രാവിലെത്തന്നെ പടലത്ത് വീടും പരിസരവും ജനങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഹക്കീമിന്റെ മരണം. ഷാർജയിലെ നടപടികൾക്കു ശേഷം ഇന്നലെ പുലർച്ചെയാണു മൃതദേഹം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത്. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ മൃതദേഹം രാവിലെ എട്ടരയോടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. കബറടക്കം നടത്തി. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന നൂറുകണക്കിനാളുകൾ ഹക്കീമിനെ ഒരുനോക്കു കാണാൻ തടിച്ചുകൂടി. ഷാർജയിലെ സ്വകാര്യ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ മാനേജരായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഹക്കീം.

ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിനു സമീപത്തെ കഫ്തീരിയയിൽ സഹപ്രവർത്തകരും പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കത്തികൊണ്ടുള്ള പാക്കിസ്ഥാൻ പൗരന്റെ ആക്രമണത്തിലാണ് ഹക്കീമിനു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ മറ്റു രണ്ടു മലയാളികൾക്കും ഒരു ഈജിപ്ത് പൗരനും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി.

English Summary : Body of Abdul Hakeem,stabbed to death in Sharjah, was buried at the Kallamkuzhi Juma Masjid