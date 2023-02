കുവൈത്തിൽ 2 മക്കളെ കൊന്ന് ഇന്ത്യക്കാരിയായ മാതാവ് ജീവനൊടുക്കി

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ 2 മക്കളെ കൊന്ന് മാതാവ് കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് ചാടി മരിച്ചു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് ഇവർ. ഫഹാഹീൽ സൂഖ് അൽ ‍സബാഹിലെ താമസ കെട്ടിടത്തിൽ ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് സംഭവം.

യുവതിയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.പൊലീസ് ഇവരുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് മക്കൾ മരിച്ചുകിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. കുവൈത്ത് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

English Summary: Indian woman jumps from building after killing two children in Kuwait.