ഭൂകമ്പ ബാധിതർക്ക് സഹായം; ഐസിഎഫ് രണ്ടാം ഘട്ടം സാധനങ്ങൾ കൈമാറി

മസ്‌കത്ത് ∙ തുർക്കി, സിറിയ ഭൂകമ്പ ബാധിതർക്കായി സമാഹകരിച്ച കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കൈമാറി ഒമാൻ ഐ സി എഫ്. സിറിയൻ എംബസിയിൽ നിരവധി അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചു നൽകി. സിറിയൻ എംബസി പ്രതിനിധികൾ ഐ സി എഫിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

ഒമാനിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഐസിഎഫ് പ്രവർത്തകർ സ്വരൂപിച്ച അവശ്യ വസ്തുക്കളാണ് സിറിയൻ എംബസിയിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സിറിയയിലെക്കും തുർക്കിയിലേക്കുമുള്ള കൂടുതൽ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ഐസിഎഫിന് കീഴിൽ ശേഖരിച്ചു നൽകുമെന്നു ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

ഇതിന് പുറമെ സിറിയയിലേക്ക് എംബസി മുഖേന നൽകുന്ന സഹായങ്ങളിൽ ഐസിഎഫ് പ്രവർത്തകർ വോളണ്ടിയർ സേവനം നൽകിവരികയാണ്. സിറിയൻ എംബസി കോമ്പൗണ്ടിൽ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ലോഡ് ചെയുന്നതിനും നിരവധി പ്രവർത്തകരാണ് പങ്കാളികളായത്.

English Summary : Oman icf handed over second set of aid to earthquake victims