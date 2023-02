മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കും

മദീന ∙ ഹജ്, ഉംറ തീർഥാടകരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും വർധിച്ചുവരുന്ന എണ്ണം കണക്കിലെടുത്ത് മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി അഹമ്മദ് അൽ ഖത്തീബ് പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമായി നിക്ഷേപകരുമായി മന്ത്രാലയം തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മദീന നഗരത്തിൽ വ്യവസായികളുമായും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. റമസാനിൽ മക്കയിലും മദീനയിലും തീർഥാടകർക്ക് നൽകുന്ന ആതിഥ്യ സൗകര്യങ്ങളുടെ സന്നദ്ധതയും സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അൽ ഖത്തീബ് ഇവിടെയെത്തിയത്.

വ്യക്തമായ നിയമനിർമാണത്തിലൂടെയും സാമ്പത്തിക പരിഹാരങ്ങളിലൂടെയും ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും സ്വകാര്യ മേഖലയെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും മന്ത്രാലയം മുൻഗണന നൽകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റമസാന് മുമ്പ് നഗരത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കായി 9,000 ഹോട്ടൽ മുറികളുടെ നവീകരണവും പ്രവർത്തനവും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ശേഷി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary : Saudi Arabia is working to raise hospitality sector’s capacity for Umrah pilgrims