മക്ക ∙ മക്കയിലെ ഹോട്ടലിൽ രണ്ടു പേർ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു. അൾജീരിയൻ പൗരനാണ് അതേ രാജ്യക്കാരായ മറ്റ് സന്ദർശകരെ ആക്രമിക്കുകയും കുത്തുകയും ചെയ്തതെന്ന് മക്ക പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഒരു സന്ദർശകൻ ഹോട്ടലിന്റെ ഇടനാഴിയിൽ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരിലൊരാൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഹോട്ടലിലെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ പരിശോധിച്ച് കുറ്റവാളിയെ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു.

ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിടികൂടുകി. രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളും മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Two stabbed to death in a hotel in Makkah