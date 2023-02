ഐക്യത്തിന്റെ ചുവരുള്ള ആലയങ്ങൾ

അബുദാബി∙ മതമൈത്രിയുടെ പ്രതീകമായ അബ്രഹാമിക് ഫാമിലി ഹൗസിന്റെ വാസ്തു ശിൽപകലയിൽ തെളിയുന്നത് ഐക്യത്തിന്റെ സന്ദേശം. കല്ല്, മരം, വെള്ളം, ലോഹം, വെളിച്ചം എന്നീ 5 ഘടകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ആരാധനാലയങ്ങളുടെ നിർമിതി. മസ്ജിദ്, ചർച്ച്, സിനഗോഗ് എന്നിവയുടെ നീളവും വീതിയും ഉയരവുമെല്ലാം 30 ചതുരശ്ര മീറ്റർ. ക്യൂബിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഒരുപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും അതാതു മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ അകത്തും പുറത്തും പ്രകടമാണ്.

∙ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച്



യേശുവിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിനെയും സൂര്യോദയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുംവിധം കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് ദേവാലയം. ഇടതുവശത്തായി ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനുള്ള (മാമോദീസ) സൗകര്യം. ആരോഹണ, അവരോഹണ ക്രമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുംവിധം വലുപ്പം കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ തൂണുകളാണ് കവാടത്തിൽ. തൊട്ടടുത്ത് കുമ്പസാരക്കൂട്. കാത്തലിക് ചർച്ചാണെങ്കിലും എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും പ്രവേശനം. ഒരേസമയം 300 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യം. മുകളിൽനിന്ന് 4 വശങ്ങളിലേക്കുമായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മരത്തിന്റെ തൂണുകൾ ഹാളിലെ വെളിച്ചവും താപനിലയും ക്രമീകരിക്കുന്നു.

∙ഇമാം അൽ ത്വയ്യിബ് മോസ്ക്

ഏഴു കമാനങ്ങളാണ് മസ്ജിദിന്റെ പുറംമോടി. മക്കയിലെ കഅബയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി പടിഞ്ഞാറ് തിരിഞ്ഞാണ് മോസ്ക്. ഇസ്‌ലാമിക വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് 7 ആകാശത്തെയും ആഴ്ചയിലെ 7 ദിവസത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന 7 കമാനങ്ങൾ. മധ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് വെള്ളിയാഴ്ചയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. പള്ളിക്ക് ഇടത്തും വലത്തുമായി സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അംഗശുദ്ധി വരുത്താനുള്ള സൗകര്യം. മൈക്കില്ലെങ്കിലും‍ പ്രസംഗ പീഡത്തിലെ (മിംബർ) പ്രഭാഷണം പള്ളിക്കകത്തെ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കത്തവിധം പ്രതിധ്വനി . സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമായി 322 പേർക്കുള്ള പ്രാർഥനാ സൗകര്യം. പ്രത്യേക മറകെട്ടി സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രാർഥനാ സൗകര്യം. വനിതകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് ഈ സൗകര്യം വിപുലപ്പെടുത്താം.

∙മോസസ് ബിൻ മൈമൂൻ സിനഗോഗ്

7 തൂണുകൾ താഴെയും 8 തൂണുകൾ മുകളിലുമായി സിഗ്സാഗ് മാതൃകയിലാണ് ജൂത ആരാധനാലയായ സിനഗോഗിന്റെ നിർമിതി. ദിവസത്തെയാണ് 7 തൂണുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുതെങ്കിൽ എട്ടാമത്തേത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാത്തിനെക്കാളും വലുതാണ് ദൈവം എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജറൂസലമിലെ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയ്ക്ക് അഭിമുഖമായാണ് നിൽപ്. ശുദ്ധ വെള്ളംകൊണ്ട് കൈ കഴുകി (മിക് വ) സിനഗോഗിലേക്കു പ്രവേശിക്കാം. പ്രാർഥനാ ഹാളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രത്യേക സ്ഥലം. ഒരേസമയം 200 പേർക്കു പ്രാർഥിക്കാം. മധ്യപൂർവദേശത്തെ തത്വചിന്തകനും ജൂതപണ്ഡിതനും ഡോക്ടറുമായിരുന്ന മോസസ് ബിൻ മൈമൂൻ സിനഗോഗിന്റെ സ്മരണാർഥമാണ് ജൂത ആരാധനലായത്തിന് ഈ പേരിട്ടത്.

3 ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്കും വിശ്വാസികൾക്കും സന്ദർശകർക്കും പ്രവേശിക്കാം. മതവിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കുംവിധം പെരുമാറരുത്. മാന്യമായ വേഷവിധാനമായിരിക്കണം.

ഘാന-ബ്രിട്ടീഷ് വാസ്തുശിൽപി സർ ഡേവിഡ് അദ്‌ജയാണ് 3 ആരാധനാലയങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ഒമാനിൽനിന്നുള്ള മാർബിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2019ൽ ആഗോള കത്തോലിക്കാ സഭാധ്യക്ഷൻ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയും അൽ അസ്ഹറിലെ ഗ്രാൻഡ് ഇമാം ഡോ അഹമ്മദ് അൽ ത്വയ്യിബും ഒപ്പിട്ട മാനവ സാഹോദര്യ മാർഗരേഖ പ്രകാരം അബുദാബി സാദിയാത് കൾചറൽ ഡിസ്ട്രിക്ടിലാണ് സൗഹാർദത്തിന്റെ ചരടിൽ കോർത്ത ഈ ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവേശനം മാർച്ച് 1 മുതലാണ്.

അബ്രഹാമിക് ഫാമിലി ഹൗസിൽ നടന്ന പ്രഥമ സമാധാന സമ്മേളനത്തിൽ യുഎഇ സഹിഷ്ണുതാ സഹവർത്തിത്വ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക് അൽ നഹ്യാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

മതസൗഹാർദം കാക്കാൻ പരസ്പരം അറിയണം: പ്രഥമ സമാധാന സമ്മേളനം



അബുദാബി∙ സഹിഷ്ണുതയും സഹവർത്തിത്വവും ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് മതസൗഹാർദവും ലോക സമാധാനവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അബ്രഹാമിക് ഫാമിലി ഹൗസിൽ നടന്ന പ്രഥമ സമാധാന സമ്മേളനം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.



മതങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്തറിയുന്നതോടെ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കാനും സമാധാനം വീണ്ടെടുക്കാനും സാധിക്കും.

മാനവ സാഹോദര്യ മാർഗരേഖ പ്രകാരം അബുദാബി സാദിയാത് കൾചറൽ ‍ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ തുറന്ന അബ്രഹാമിക് ഫാമിലി ഹൗസ് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. യുഎഇ സഹിഷ്ണുതാ സഹവർത്തിത്വ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ്നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക് അൽ നഹ്യാനും കർദിനാൾ മൈക്കൽ ഫിറ്റ്സ്ജെറാൾഡുമാണ് ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. മതാന്തര സംവാദത്തിന്റെയും സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും ആശയങ്ങൾ ഇരുവരും പങ്കുവച്ചു. ഇസ്‌ലാം, ക്രൈസ്തവ, ജൂത മതസ്ഥർക്ക് അവരവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്താനായി മസ്ജിദും ചർച്ചും സിനഗോഗും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ലോക മാതൃകയാണെന്നും കർദിനാൾ പറഞ്ഞു. കർദ്ദിനാൾ മിഗ്വൽ ഏഞ്ചൽ ആയുസോ ഗ്വിക്സോട്ട്, ചീഫ് റബ്ബി യെഹൂദ സർന, പ്രഫ. മുഹമ്മദ് അൽ മഹ്‌റസാവി എന്നിവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഹ്യൂമൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഹയർ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജഡ്ജി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽസലാം മോഡറേറ്ററായിരുന്നു.

English Summary : Abu Dhabi's Abrahamic Family House is a new home for an old tradition of tolerance