മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന അസം സ്വദേശി; കേരളത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റി ദുബായിലെ പ്രവാസി യുവാവ്

ദുബായ്∙ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടും ആസാം സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഗുൽസാർ ഹുസൈന് കേരളത്തെയും മലയാളത്തെയും നെഞ്ചിൽ നിന്ന് പറിച്ചുകളയാനേ കഴിയുന്നില്ല. ദുബായ് മുഹൈസിന4ലെ വൈഡ് റേഞ്ച് റസ്റ്ററന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനത്തിൽ ഇൗ യുവാവ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിനെയും അമ്മ മലയാളത്തെയും ആത്മഹർഷത്തോടെ ഒാർക്കുന്നു.

കേരത്തിലെ 10 ജില്ലകളിലെ വിവിധ റസ്റ്ററന്റുകളിൽ 4 വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്ത ശേഷമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഗുൽസാർ ഹുസൈൻ ദുബായിലെത്തിയത്. ഇവിടെയും മലയാളി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റസ്റ്ററന്റിൽ തന്നെ ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്തി. സഹപ്രവർത്തകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികൾ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ മലയാളം ദുബായിലെത്തി 5 വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ അക്ഷരസ്ഫുടതയോടെ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തുന്നവരോട് പച്ച മലയാളത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. മലയാളികളെ കണ്ടാൽ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റും. തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു അന്യഭാഷക്കാരനോടാണെന്ന് മലയാളികൾക്ക് തിരിച്ചറിയുക പക്ഷേ, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

കേരളത്തെയും മലയാളത്തെയും മലയാളികളെയും ഞാനേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു– മുഹമ്മദ് ഗുൽസാർ ഹുസൈൻ പറയുന്നു. അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ദുബായ് കേരളമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനും അവിടെയെത്തിയത്. നല്ല നാട്, ശമ്പളം, തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം.. നാല് വർഷത്തോളം സുഖമായി ജോലി ചെയ്തു. പിന്നീട് അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല യുഎഇയിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇവിടെയും ജോലി ലഭിച്ചത് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ. ഇതോടെ കേരളവുമായുള്ള ആത്മബന്ധം വർധിച്ചു.

കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ മിക്കവർക്കും ഹിന്ദി അറിയാത്തതാണ് മലയാളം പഠിക്കാൻ മുഹമ്മദ് ഗുൽസാർ ഹുസൈന് പ്രേരണയായത്. ഒരു സ്ഥലത്തെ ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുക വലിയ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇഷ്ടംകൂടി, വളരെയെളുപ്പമായി തോന്നി. ഇപ്പോൾ വളരെ സുഖം. റസ്റ്ററന്റിലെത്തുന്നവരോടെല്ലാം നന്നായി മലയാളം സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു– മുഹമ്മദ് ഗുൽസാർ ഹുസൈൻ പറയുന്നു.

കേരളം അടിപൊളി; അന്യസംസ്ഥാനക്കാരുടെ ഗൾഫ്

കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഗുൽസാർ ഹുസൈന് നൂറുനാക്ക്. കേരളത്തിൽ ആസാം കൊൽക്കത്ത, യുപി, ബിഹാർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനക്കാരെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മലയാളികളുടെ ഗൾഫ് യുഎഇ, സൗദിയെല്ലാമാണ്. എന്നാൽ ഇൗ സംസ്ഥാനക്കാരുടെയെല്ലാം ഗൾഫ് കേരളം തന്നെ. നല്ല ശമ്പളം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി വരാം. കേരളീയർ ഗൾഫിൽ വന്നാൽ ഒന്നും രണ്ടും വർഷം കഴിഞ്ഞ് പോകുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ള അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരും.

കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളുണ്ടെന്നും അവിടുത്തെ പ്രത്യേതകളെന്തെന്നുമെല്ലാം മുഹമ്മദ് ഗുൽസാർ ഹുസൈന് കാണാപ്പാഠം. കേരളത്തിൽ 14 ജില്ലകളുണ്ടല്ലോ. അതിൽ 10 ജില്ലകളിലും വിവിധ റസ്റ്ററന്റുകളിലായി ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. എവിടെ നിന്നും എനിക്ക് മോശം അനുഭവമുണ്ടായിട്ടില്ല.

മമ്മുക്ക, ലാലേട്ടൻ, ദിലീപ്.. പിന്നെ സിദ്ദീഖ്

മലയാളി സിനിമാ താരങ്ങളായ മമ്മുട്ടി, മോഹൻലാൽ, ദിലീപ്, സിദ്ദീഖ് എന്നിവരെയെല്ലാം മുഹമ്മദ് ഗുൽസാർ ഹുസൈന് സുപരിചിതം. ഇവരെയെല്ലാം എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സിദ്ദീഖിന്റെ സ്വന്തം റസ്റ്ററന്റിലും പണിയെടുത്തു. ഇവരുടെ സിനിമകളും ഏറെ ഇഷ്ടം. െഎ ലവ് യു കേരള. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽക്കൂടി കേരളം സന്ദർശിക്കണം. സന്ദർശിക്കും; അതുറപ്പ്.

