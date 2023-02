രാജ്യാന്തര പ്രതിരോധ, നാവിക പ്രദർശനം: രണ്ടാംദിനം കോടികളുടെ കരാറുകൾ

അബുദാബി∙ രാജ്യാന്തര പ്രതിരോധ, നാവിക പ്രദർശനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത് കോടികളുടെ കരാറുകൾ. 814 കോടി ദിർഹത്തിന്റെ 12 കരാറുകളിലാണ് പ്രാദേശിക, രാജ്യാന്തര കമ്പനികൾ ഒപ്പു വച്ചത്. ഇതിൽ 713 കോടി ദിർഹത്തിന്റെ 3 കരാറുകൾ യുഎഇ കമ്പനിയായ എഡ്ജ് ഗ്രൂപ്പിന്റേതായിരുന്നു. തവാസുൻ കൗൺസിൽ 760 കോടി ദിർഹത്തിന്റെ 8 കരാറുകളിൽ ഇതുവരെ ഒപ്പിട്ടതായി വക്താവ് സായിദ് സഈദ് മെറൈക്കി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലായി മൊത്തം 1264 കോടി ദിർഹത്തിന്റെ ഇടപാടുകളാണ് നടന്നത്.

പ്രതിരോധവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും സേവനങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ച മേളയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ പോർ വിമാനങ്ങൾ, യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ, ഡ്രോണുകൾ, അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ, കവചിത വാഹനങ്ങൾ, തോക്കുകൾ, സിമുലേറ്ററുകൾ, വിദൂര ആയുധ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവയാണ് മുഖ്യ ആകർഷണം. കടലിലും കരയിലും ആകാശത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പുതുതലമുറ ഡ്രോണുകളും മേളയുടെ ആകർഷണമായി.

ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന നാവിക പ്രദർശനത്തിൽ ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ചൈന, ബഹ്റൈൻ, യു.കെ, ഇറ്റലി, യുഎഇ രാജ്യങ്ങളുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടെ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാൻ, ഉപ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട് മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, അബുദാബി എക്സിക്യൂട്ടിവ് കൗൺസിൽ അംഗവും എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസ് ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ മേള സന്ദർശിച്ചു. 1350 കമ്പനികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രദർശനം വെള്ളിയാഴ്ച വരെ തുടരും.

