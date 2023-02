ദോഹ∙ മാറ്റിവച്ച ഇന്ത്യൻ എംബസി എപ്പെക്‌സ് സംഘടനകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ മാസം 24ന് നടക്കും.

ഓൺലൈൻ മുഖേന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പിന് സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ മാസം 17ന് നടക്കാനിരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 24 ലേക്ക് മാറ്റിയത്. 24ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മുതൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും.

എംബസിയുടെ എപ്പെക്‌സ് സംഘടനകളായ ഇന്ത്യൻ കൾചറൽ സെന്റർ, ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി ബെനവലന്റ് ഫോറം, ഇന്ത്യൻ സ്‌പോർട്‌സ് സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. 12,000 ത്തിൽ താഴെ വോട്ടർമാരാണുള്ളത്.

ഓരോ സംഘടനകളിലും പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ 11 പേരാണ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത്. ഇതിൽ പ്രസിഡന്റ്, 5 മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, അനുബന്ധ സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള 3 പേർ എന്നിവരെ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. 3 പേരെ വീതം എംബസി അധികൃതർ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കും. 2 വർഷമാണ് കമ്മിറ്റികളുടെ കാലാവധി.

English Summary : Indian Embassy Apex body postponed polls will be held on 24th February