ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള സംഘാടക കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നു; ഒരുങ്ങാൻ 7 വർഷം

ദോഹ∙ 2030 ൽ 21ാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയാകുമ്പോൾ അവിസ്മരണീയമായ മറ്റൊരു മത്സരം കൂടി കായിക ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് ഖത്തർ.

തയാറെടുപ്പുകൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘാടക കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തിനുള്ള ഉത്തരവിൽ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനി ഒപ്പുവച്ചു. ഇനിയും 7 വർഷങ്ങൾ മുൻപിലുണ്ടെങ്കിലും പുതുമയുള്ള ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അനുഭവം ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു



അത്‌ലീറ്റിക്‌സ്, ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോൾ, ഫുട്‌ബോൾ, നീന്തൽ, ഭാരോദ്വഹനം, സൈക്ലിങ്, ബോക്‌സിങ്, ഷൂട്ടിങ്, വോളിബോൾ, ഗോൾഫ്, ജൂഡോ തുടങ്ങി 42 ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ. ഓരോ 4 വർഷം കൂടുമ്പോഴും നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പതിനായിരത്തിലധികം പുരുഷ-വനിതാ അത്‌ലീറ്റുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.

ഒളിംപിക്‌സിൽ സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ കായിക പ്രതിഭകൾ രാജ്യത്തുണ്ട്. 42 ഒളിംപിക് കായിക ഇനങ്ങൾ, 13 ഒളിംപിക് ഇതര ഇനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും വേദികളും ഖത്തറിനുണ്ട്. 2006 ന് ശേഷം ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് രാജ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ആതിഥേയരാകുന്നത്.

2006 ൽ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും വിജയകരമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നൂറിരട്ടി കായിക സൗകര്യങ്ങളുമായി വികസനപാതയിൽ മുന്നേറുന്നതിന് ഫിഫ ലോകകപ്പ് സംഘാടനം തെളിവാണ്.

2030 ലെ കായിക ആവശ്യകതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിഞ്ഞുള്ള തയാറെടുപ്പുകളാണ് നടത്തുന്നത്. അത്‌ലീറ്റുകളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആസ്‌പെതാർ സ്‌പോർട്‌സ് മെഡിസിൻ ആശുപത്രി, മികച്ച പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ , താമസ സൗകര്യങ്ങൾ, ഹൈടെക് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പാക്കും.

വർഷത്തിൽ വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളിലായി അഞ്ഞൂറിലധികം മേഖലാ, രാജ്യാന്തര, പ്രാദേശിക ചാംപ്യൻഷിപ്പുകൾക്കാണ് രാജ്യം വേദിയാകുന്നത്. ഫിഫ ലോകകപ്പ്, ഫോർമുല വൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോട്ടർ കായിക ഇനങ്ങൾക്കും ഖത്തർ വേദിയായി കഴിഞ്ഞു. മുൻനിര ആഗോള കായിക കേന്ദ്രമായി മാറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് രാജ്യം ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്.

English Summary : Qatar gets to work with 2030 Asian Games organising committee