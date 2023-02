ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം കനാലിൽ ചാടി; ദുബായിൽ യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, ശിക്ഷിച്ച് കോടതി

ദുബായ് ∙ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ദുബായ് വാട്ടർ കനാലിൽ ചാടിയ യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 34 കാരനായ ഗൾഫ് പൗരനെ മറൈൻ പട്രോളിങ് സംഘമാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഇയാൾ കനാലിൽ ചാടിയതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കോടതി ഇയാൾക്ക് 5,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി.

ക്രിമിനൽ ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഫെഡറൽ നിയമത്തിലെ ഡ്രഗ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5, 8 എന്നിവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലഹരിമരുന്നാണ് ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചത്. സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചതായി സമ്മതിച്ചെങ്കിലും കോടതിയിൽ തനിക്കെതിരായ കുറ്റങ്ങൾ യുവാവ് നിഷേധിച്ചു.

ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് മാനസിക രോഗ ചികിത്സയ്ക്കാണെന്നായിരുന്നു ന്യായീകരണം. എന്നാൽ, ഈ അവകാശവാദം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി പിഴ ചുമത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary : Youth who jumped into the Dubai water canal after consuming drugs was rescued