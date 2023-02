നൊമ്പരമായി തുർക്കിയുടെ സ്റ്റാൾ; ഗൾഫൂഡിന് ഇന്ന് സമാപനം

ദുബായ് ∙ ലോകത്തിന്റെ രുചിനിറഞ്ഞ ഗൾഫൂഡ് എക്സിബിഷനിൽ വേറിട്ട കാഴ്ചയൊരുക്കി ഭൂകമ്പദുരിത ബാധിത രാജ്യമായ തുർക്കിയുടെ സ്റ്റാൾ. ഇവിടെ പതിച്ചിരിക്കുന്ന കറുത്ത ബാഡ്ജ് സന്ദർശകരെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലെ ഏററവും വലിയ ഭൂകമ്പ ദുരിതത്തിന് ഇരയായ തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി 200ലേറെ കമ്പനികളുമായാണ് ഇത്തവണ തുർക്കി ഗൾഫൂഡിനെത്തിയത്. ഭൂകമ്പം സകലതും തകർത്തെങ്കിലും പൊരുതിമുന്നേറുമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.

തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഉൽപന്നങ്ങളും പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും മേളയിൽ തുർക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. തങ്ങൾക്കൊപ്പം വരാനിരുന്ന പലരും ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി നിറകണ്ണുകളോടെ ഇവർ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും എല്ലാം വളരെ വേഗം പൂർവസ്ഥിതിയിലായി, ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ കയറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഒാരോരുത്തരും.



ഗൾഫൂഡിന് ഇന്ന് സമാപനം



ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാർഷിക ആഗോള ഭക്ഷ്യ-പാനീയ പ്രദർശനമേളയായ ഗൾഫൂഡിന്റെ 28–ാം പതിപ്പ് ഇന്ന് സമാപിക്കും. ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിവേഗം വികസിക്കുന്ന മേഖലയായ ഫൂഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് (എഫ്ആൻഡ്‌ബി) സമൂഹത്തെ ദുബായിൽ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തി എന്ന സവിശേഷതയോടെയാണ് പ്രദർശനമേള സമാപിക്കുന്നത്.



യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഗൾഫൂഡ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 30 ശതമാനം വലുതായിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം പരിപാടി സജ്ജീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 125 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 5,000ലേറെ പ്രദർശകരിൽ 1,500 പേർ ആദ്യമായി പങ്കെടുത്തു. പുതിയ ഹാളായ ഗൾഫുഡ് പ്ലസ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ സവിശേഷതകളിലൊന്നാണ്. ആദ്യമായി പ്രദർശനത്തിനെത്തിയവർ തങ്ങളുടെ നൂതന ഉൽന്നങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

English Summary : Earthquake-hit Turkey's stall stands out at Gulfood Exhibition which ends today