മസ്‌കത്ത്∙ 2023 സമ്മര്‍ ഷെഡ്യുളില്‍ കേരള സെക്ടറില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കൂടുതല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒമാന്‍ എയര്‍. മസ്‌കത്തില്‍ നിന്നു വിവിധ സെക്ടറുകളിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകളില്‍ 60 ശതമാനം വരെ വര്‍ധനവുണ്ടാകുമെന്നും അടുത്ത മാസം അവസാനത്തോടെ നാലു സെക്ടറുകളിലേക്കു പുതുതായി സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഒമാന്‍ എയര്‍ അറിയിച്ചു.

പുതിയ ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം ആഴ്ചയില്‍ 60,000 ഓളം അധിക സീറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാക്കും. മാര്‍ച്ച് അവസാനം മുതല്‍ മസ്‌കത്തില്‍ നിന്നും ചിതാഗോംഗ്, ജൂണ്‍ അവസാനം മുതല്‍ മാലിദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ചയില്‍ നാലു സര്‍വീസുകള്‍ വീതം നടത്തും. ഓഗസ്ത് അവസാനം മുതല്‍ മസ്‌കത്ത്-ലക്നൗ റൂട്ടില്‍ 12 സര്‍വീസുകളും തിരുവനന്തപുരം സെക്ടറില്‍ ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ചു സര്‍വീസുകള്‍ വീതവും നടത്തും.

മസ്‌കത്തില്‍ നിന്നു ഫുകറ്റിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് അവസാനത്തോടെ പ്രതിദിന സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കും. കോലാലംപൂരിലേക്കു ജൂണ്‍ അവസാനം മുതല്‍ ആഴ്ചയില്‍ 10 സര്‍വീസുകള്‍ വീതവും മാര്‍ച്ച് അവസാനം മുതല്‍ മുതല്‍ കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, മുംബൈ സെക്ടറുകളിലേക്ക് പ്രതിദിനം രണ്ടു സര്‍വീസുകള്‍ വീതവും നടത്തും.

മോസ്‌കോ, പാരിസ്, ട്രബ്‌സോണ്‍, ഇസ്താംബൂള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് പുതിയ സര്‍വീസുകള്‍. ജൂണ്‍ മുതല്‍ മസ്‌കത്തില്‍ നിന്ന് കുവൈത്തിലേക്ക് പ്രതിദിനം രണ്ട് സര്‍വീസുകള്‍ വീതം നടത്തും. ജൂലൈയോടെ സലാലയിലേക്കുള്ള പ്രതിദിന സര്‍വീസുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി ഉയരുമെന്നും ദേശീയ വിമാന കമ്പനി അറിയിച്ചു.

