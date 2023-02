കളി, ചിരി പ്രതീക്ഷിച്ച് സിനിമാ സംഘം; ചോദ്യശരങ്ങളെറിഞ്ഞ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ

ദുബായ് ∙ കുട്ടികളോട് കളിചിരി തമാശകള്‍ പറയാനെത്തിയ ‘മോമോ ഇൻ ദുബായ്’ സിനിമാ സംഘത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഗൗരവമായ ചോദ്യങ്ങളെറിഞ്ഞ് അജ്‌മാൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ. സിനിമാപ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംഘം സ്‌കൂളിലെത്തിയത്. ഇത്തിരി ചിരിയും കളിയും കുട്ടിത്തരങ്ങളും മാത്രമാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, തുടരെത്തുടരെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുമായാണ് വിദ്യാർഥികൾ അവരെ സ്വീകരിച്ചത്.

ഇപ്പോൾ യുഎഇയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന മലയാള സിനിമകളുടെ എണ്ണം കൂടിയല്ലോ, എന്താണ് കാരണം? എന്നായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഇങ്ങനയൊരു ചിത്രം നിർമിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമാണ് മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് അറിയേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ദുബായ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയണം. തങ്ങളുടെ അഭിനമോഹവും പുറത്തെടുക്കാതിരുന്നില്ല. തങ്ങൾക്കും അഭിനയിക്കണം, അതിനു എന്തൊക്കെ തയാറെടുപ്പുകളാണ് നടത്തേണ്ടതെന്നും ചോദ്യമുയർന്നു. അജ്മാൻ, അൽ ജർഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്‌കൂളുകളിലെ ഏഴ്, എട്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളാണ് ചോദ്യങ്ങളുമായി മുന്നിട്ടുനിന്നത്.

യുഎഇ സിനിമാ നിർമാണത്തിന് ഏറെ പിന്തുണ നൽകുന്നതായിരിക്കാം ഇവിടെ ചിത്രീകരണങ്ങൾ വർധിക്കാൻ കാരണം. യഥാർഥ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നെടുത്തതാണ് ‘മോമോ ഇന്‍ ദുബായ്’ എന്ന സിനിമയുടെ കഥയെന്ന് നിര്‍മാതാവ് സകരിയ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കഥയാണ്. കുട്ടികളിടെ കൗതുകങ്ങളും ചിന്തകളുമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. വര്‍ഷങ്ങളായി അബുദബിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സംവിധായകനുണ്ടായ അനുഭവം സിനിമയാക്കുകയായിരുന്നു.

പഠിക്കുക എന്നതിനാണ് ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ മോമോയെ അവതരിപ്പിച്ച് ആത്രയ് ബൈജുരാജ് പറഞ്ഞു. പഠനത്തിനൊപ്പം പാഷനും മുറുകെപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, എങ്കിലേ അത് യാഥാർഥ്യമാക്കാന്‍ സാധിക്കൂവെന്നും ആത്രയ് പറഞ്ഞു. സിനിമയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലം യുഎഇ ആയതിനാലാണ് സിനിമ ഇവിടെ തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചതെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിനുത്തരം. 1500ലേറെ പേരില്‍ നിന്നാണ് ചിത്രത്തിലേക്ക് ബാലതാരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് സംവിധാകയന്‍ അമീന്‍ അസ്‌ലം പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന നടൻ അനീഷ് ജി. മേനോനും കുട്ടികളോട് സംവദിച്ചു.

360 റേഡിയോയാ ആണ് കുട്ടികളിലെ മുഖാമുഖത്തിനുള്ള കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയത്. പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ബിഞ്ചു കൊച്ചുണ്ണി പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. പഠനത്തിനു പുറമെ കുട്ടികളിലെ കലാ താൽപര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനുമാണ് ഇതുപോലുള്ള വേദികൾ സ്കൂളിലും ഒരുക്കുന്നതെന്നു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബാലറെഡ്ഢി അമ്പാട്ടി പറഞ്ഞു.

