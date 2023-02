വിവാഹം ഖത്തറിലാണോ, അറിയാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

ദോഹ∙ ഏതു മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഖത്തറിൽ വിവാഹം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം.വിവാഹം നിയമപരമായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരിൽ വരനോ വധുവിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഖത്തർ റസിഡന്റ് വീസ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്

ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്‌ലിം വിവാഹങ്ങളാണ് ദോഹയിൽ സാധാരണ നടക്കാറുള്ളത്. ദോഹയിലാണെങ്കിലും മതപരമായ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചു തന്നെ വേണം വിവാഹം നടത്താൻ. ശരീഅത്ത് നിയമം പിന്തുടരുന്ന രാജ്യമായതിനാൽ മുസ്‌ലിം വിവാഹങ്ങൾക്ക് ദോഹയിലെ കുടുംബ കോടതിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്.

വധുവും വരനും വധുവിന്റെ പിതാവും കോടതിയിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണം. വധുവിന്റെ പൂർണ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ വിവാഹത്തിന് അനുമതി നൽകൂ. ഇനി അബുഹമൂറിലെ റിലീജിയസ് കോംപ്ലക്‌സിൽ ക്രിസ്തീയ വിവാഹങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ വധുവിന്റേയും വരന്റേയും നാട്ടിലെ ഇടവകകളിൽ നിന്നുള്ള കത്ത് പള്ളിയിൽ ഹാജരാക്കണം. ഖത്തറിൽ നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ വിവാഹങ്ങൾ എംബസിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നറിയാം.

1.ആവശ്യമായ രേഖകൾ

∙വധുവിന്റേയും വരന്റേയും പാസ്‌പോർട്ട്, ഖത്തർ ഐഡി പകർപ്പുകൾ.

വധു-വരന്മാരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ നോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ എംബസിയിൽ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പകർപ്പ്, പാസ്‌പോർട്ട് കോപ്പി, വോട്ടർ ഐഡി, ആധാർ കാർഡ് തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് മതിയാകും.

∙പങ്കാളികളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കൾ മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പകർപ്പ്.

∙വധൂ-വരന്മാരുടെ നാട്ടിലെ സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യയോഗ്യതയുള്ള കോടതിയിൽ നിന്നോ അവിവാഹിത അല്ലെങ്കിൽ അവിവാഹിതൻ ആണെന്നതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം. തുടർന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വേണം ദോഹയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ.

∙പാസ്‌പോർട്ട്, ഖത്തർ ഐഡി കോപ്പികൾക്കായി ഇന്ത്യക്കാരായ 3 സാക്ഷികൾ.

∙വധുവിന്റെയും വരന്റേയും 5 പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ വീതം.

∙പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ നാട്ടിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത അവിവാഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിവാഹിതയാണെന്നതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-അഫിഡവിറ്റ്, എംബസിയിൽ നിന്നുള്ള നോ ഒബ്ജഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 3 സാക്ഷികളിൽ ഒരാൾ പങ്കാളിയുടെ രാജ്യക്കാരനായിരിക്കുകയും വേണം.

2.റജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ്

∙191 റിയാൽ ആണ് റജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ്.

∙പത്രപരസ്യം ചെയ്യാനുള്ള നോ ഒബ്ജഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി 92 റിയാൽ ആണ് ഫീസ്.

3. നടപടിക്രമങ്ങൾ

∙മേൽപറഞ്ഞ രേഖകൾക്കൊപ്പം മിസലേനിയസ് സർവീസ് ഫോം, വിവാഹ ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം (എംബസിയുടെ

https://www.indianembassyqatar.gov.in/index വെബ്‌സൈറ്റിൽ കോൺസുലർ സർവീസ് പേജിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം) എന്നിവ പൂരിപ്പിച്ചതും ചേർത്തു വേണം ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ.

∙രേഖകൾ എല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷം വിവാഹം സംബന്ധിച്ച നോ ഒബ്ജഷൻ നോട്ടിസ് എംബസിയുടെ നോട്ടിസ് ബോർഡിൽ പതിക്കും. ഒരു മാസത്തേക്കാണ് നോട്ടിസ് പതിക്കുന്നത്.

∙എംബസി ബോർഡിൽ അധികൃതർ വിവാഹ നോട്ടിസ് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ര പരസ്യം നൽകണം. പരസ്യം നൽകുന്നതിനുള്ള നോ ഒബ്ജഷൻ കത്ത് എംബസി അധികൃതർ നൽകും. ഖത്തറിലെയും വധൂവരന്മാരുടെ സ്വദേശങ്ങളിലെയും പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളിൽ വിവാഹം സംബന്ധിച്ച പരസ്യം നൽകണം. പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയുടെ നാട്ടിലെ പ്രാദേശിക പത്രത്തിലും പരസ്യം നൽകിയിരിക്കണം.

∙പത്രങ്ങളിലും എംബസിയുടെ നോട്ടിസ് ബോർഡിലും പരസ്യം നൽകിയ തീയതി മുതൽ ഒരു മാസം പൂർത്തിയായാൽ വിവാഹം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി പത്ര പരസ്യങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ എംബസിയിൽ സമർപ്പിക്കണം.

തുടർന്ന് വിവാഹ റജിസ്‌ട്രേഷനിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാനുള്ള തീയതി എംബസി അധികൃതർ വധൂവരന്മാരെ അറിയിക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികളിൽ നിന്ന് വിവാഹ രേഖകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുമതി അനുസരിച്ചായിരിക്കും റജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുക.

